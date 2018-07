El Madrid tropieza con el Valencia en un accidentado debut liguero

REAL MADRID 1-1 VALENCIA. El portero brasileño Diego Alves amargó el debut al campeón de Liga y provocó el primer tropiezo de la temporada del equipo de José Mourinho. En plena pretemporada, las fechas indican eso pese a que el caos organizativo de Villar diga lo contrario, el Valencia apareció en el Bernabéu como el peor rival que se puede tener en pleno mes de agosto. Apoyado en un inmenso Alves y sacando petróleo de una ocasión a balón parado, el equipo de Mauricio Pellegrino estropeó lo que se preveía como la primera fiesta del Santiago Bernabéu.



El equipo blanco arrancó el partido sin ese ritmo característico de la temporada pasada, esa vorágine en que convertía cada fecha en el templo blanco. Y es que Cristiano todavía no está en forma, Xabi Alonso no ha descansado lo que debería yBenzema estuvo timorato en su rencuentro con la Liga. Sólo Higuaín y Di María fueron algo parecidos a lo visto la temporada pasada.

Gol made in Argentina

Un conexión entre los dos abrió el marcador. Di María puso un pase medido a la espalda de la defensa e Higuaín se plantó ante Alves y tras un gran desmarque, facilitado por un error claro de la zaga valencianista la tirar el fuera de juego. El 'Pipa' necesitó tres remates para batir al portero brasileño. Sin duda, fue un preludio de lo que sería su actuación en la segunda parte.



De forma paradójica, el gol le sentó mejor al Valencia que al Real Madrid. El equipo de Mourinho jugó con el freno de mano puesto, en una tercera velocidad que evidencia que su estado de forma todavía no es el adecuado. Los de Pellegrino comenzaron a tejer fútbol en un centro del campo lleno de calidad: T. Costa, Gago; Feghouli y Guardado. Pese al control visitante el Madrid no se sentía incómodo. El Bernabéu ha visto cientos de partidos como el de anoche. El equipo visitante controla y el Madrid mata a la contra. Pero esta vez no funcionó la velocidad de los de Mourinho.



El momento clave del partido

Con la primera parte languideciendo, Tino Costa sacó una falta y se produjo la jugada desgraciada del partido. Casillasmidió mal y se llevó por delante a Xabi Alonso y Pepe. Jonas marcó de cabeza a portería vacía. Pepe acabó con una venda en la cabeza y Casillas algo conmocionado. Un a imagen que ilustra la tarde del Madrid ante el Valencia.



En la segunda parte Mourinho se decidió a mover le banquillo y metió a Benzema por Lass, otra apuesta arriesgada del portugués en el estreno. El dominio del Madrid se intensificó y el gol parecía cuestión de tiempo. Entonces apareció Diego Alves.



El portero brasileño se disfrazó de Guaita, para desgracia del Bernabéu y deseperación de Ronaldo, Di María y Benzema. El portero valencianista sacó tres manos prodigiosas y luego se conjuró con el larguero para evitar el segundo de Higuaín, tras un pase excelso de Di María. El partido murió en el área valencianista, donde el equipo de Pellegrinoconsiguió secar la pólvora del campeón. Esto no ha hecho más que comenzar, pero el Madrid ya se ha dejado dos puntos de oro en lo que se presupone un sprint salvaje con el Barcelona de Messi.