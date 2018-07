El Madrid quiere mantener su racha antes del Mundial de Clubes

Inmerso en su gran momento deportivo, el conjunto blanco emprenderá rumbo a Marruecos el próximo domingo para ganar el segundo título del año y desea hacerlo con 20 triunfos seguidos y, en caso de ganar sus dos partidos en el Mundial, se acercaría aún más a la mejor marca histórica en partidos oficiales, en poder del Curitiba desde 2011 con un total de 24.

En teoría, dado el rendimiento actual de los dos equipos, los de Carlo Ancelotti parten como grandes favoritos para imponerse en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, que históricamente no se le ha dado excesivamente bien, con un derrota (2-0, 2007-2008), dos empates a un gol (2008-2009 y 2010-2011) y dos victorias en sus cinco anteriores visitas, aunque en la última, con el italiano en el banquillo, se saldó con un contundente 0-5.

Además, el Almería no está atravesando su mejor momento deportivo, después de recibir una sonora goleada por 5-2 ante el Eibar en Ipurua el pasado lunes, resultado que le acabó costando el puesto al joven técnico Francisco Rodríguez, aún sin relevo oficial por lo que el equipo almeriense será dirigido por Miguel Rivera. De este modo, el Real Madrid no puede fiarse de un rival que intentará poner fin a una racha inversa a la del actual campeón del Europa, con ocho jornadas sin ganar y sólo dos puntos de los últimos 24, lo que, sorprendentemente, todavía no le deja en puestos de descenso, aunque sí igualado a puntos con Deportivo, Córdoba y Elche, los tres actuales inquilinos.

Ancelotti no hará rotaciones para este partido y pondrá el mejor once que tiene en la actualidad, 'ayudado' por la baja de James Rodríguez, que le hace más 'sencilla' la tarea de elegir a sus titulares. Así, el trío del centro del campo estará formado por Asier Illarramendi, cuyo juego ante el Celta y el Ludogorets, ha sido del agrado del italiano, acompañado de Isco, que vuelve tras cumplir sanción, y del 'incansable' Toni Kroos. Atrás, Iker Casillas, Carvajal, Pepe y Marcelo recuperarán la titularidad tras descansar en la Liga de Campeones, con Raphael Varane formando pareja con el portugués por la baja por sanción de Sergio Ramos, mientras que arriba, el francés Karim Benzema, el único del 'tridente' ofensivo que no jugó el pasado martes en la plácida goleada al Ludogorets volverá a acompañar a Cristiano Ronaldo, ansioso por seguir aumentando su cuenta goleadora en su pugna con Leo Messi, y Gareth Bale.

"Nos tenemos que entregar a Miguel Rivera como si fuera nuestro entrenador para toda la vida". Con esta frase en rueda de prensa del capitán Corona, se resume claramente la actitud con la que saldrá el Almería en busca de dar la campanada ante su público. 'Tocado' en lo anímico tras perder ante un teórico rival directo como el Eibar el pasado lunes, la visita del conjunto madridista no llega en el mejor momento para el equipo almeriense, que aún no ha sido capaz de dar una alegría a su público, pero que ya puso en muchas dificultades al Atlético, que ganó por la mínima con una jugada de balón parado, y al FC Barcelona, al que le obligó a remontar para ganar 1-2.

La gran duda será si Rivera decido 'tocar' mucho las ideas del equipo en relación a lo que manejaba Francisco y consigue mejorar el aspecto ofensivo, clave para tener opciones ante el líder, partido para el que recupera a Rubén Veza, sancionado para el partido ante el Eibar, y Ximo Navarro.