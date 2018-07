Luka Modric jugará '30 minutos' ante el Schalke

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó que el centrocampista croata Luka Modric volverá a una lista de convocados y que tiene previsto darle "30 minutos" ante el Schalke 04 alemán en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un partido para el que todavía no contará con Sergio Ramos.

"Han vuelto Modric, Khedira y Sergio Ramos y en la lista están Khedira y Modric, y espero por Sergio, que empezó a entrenar ayer, esté disponible para el domingo ante el Levante", indicó Ancelotti en rueda de prensa. El de Reggiolo aseguró que va a dar "minutos" tanto al croata como al alemán ante el conjunto de Roberto di Matteo. "Es un noticia muy buena. Vuelven jugadores muy importantes que nos pueden ayudar en el partido de mañana", apuntó.

De Modric, ausente desde noviembre, el preparador madridista cree que su cualidad "más importante es la penetración con balón". "Es un mediocentro que puede hacer todo su trabajo y que también penetra con el balón y muchas veces puede desequilibrar al equipo contrario", remarcó, aunque dejó claro que no será titular. "Empieza en el banquillo y le daremos 30 minutos", confesó. El que tampoco entrará en la lista será el mediapunta noruego Martin Odegaard. "No está en la lista, sigue su programa, pero lo está haciendo bien y está mejorando. Lo cerca que está de jugar con nosotros no lo sé", zanjó.

La convocatoria del Real Madrid, de 21 jugadores, es la formada por Casillas, Keylor Navas y Pacheco como porteros, Varane, Pepe, Coentrão, Carvajal, Arbeloa, Marcelo y Nacho como defensas, Khedira, Kroos, Bale, Lucas Silva, Modric, Isco e Illarramendi como centrocampistas, y Cristiano Ronaldo, Benzema, Jesé y 'Chicharito' Hernández como delanteros.