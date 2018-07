Luis Enrique: "PSG y FC Barcelona son dos equipos muy parecidos"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, auguró una eliminatoria "muy abierta y atractiva" entre su equipo y el París Saint-Germain en cuartos de final de la Liga de Campeones porque son "muy parecidos". Luis Enrique recordó que los dos equipos ya se conocen, porque se han medido en varias ocasiones en los últimos años, la última en la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta misma temporada. "Hay algo ya hasta familiar de venir aquí", señaló el técnico.

"En esos partidos ninguno se impuso al otro de forma rotunda y clara. Nosotros trataremos de mejorar nuestra versión para sacar un buen resultado que incline la eliminatoria en nuestro favor", agregó. En el Parque de los Príncipes, donde el Barça se inclinó 3-2, Luis Enrique recordó que tuvieron ocasiones de empatar, aunque señaló que hubo "cosas mejorables, sobre todo a nivel defensivo".

"En la fase de grupos ya dije que eran uno de los favoritos para ganar la competición, pero el hecho de haber ganado al Chelsea, que era otro favorito, les ha puesto esa vitola que algunos ya adivinábamos", aseguró.

El técnico, que no descartó una eliminatoria de muchos goles por las características de ambos equipos, indicó que saldrán a ganar el partido de ida sin especular con la posibilidad de remontar en el Camp Nou. Sobre la baja del sancionado Dani Alves, afirmó que "es un jugador importante" pero se mostró convencido de poder sustituirle "con garantías".

"Somos una plantilla, tenemos un equipo muy bueno, amplio, las opciones que tengo me dan garantías. El perfil de cada jugador determina el dibujo del equipo, pero tengo confianza en que el que vaya a salir lo va a hacer bien", señaló.

Luis Enrique restó importancia a las bajas del PSG, que no podrá contar con los sancionados Zlatan Ibrahimovic y Marco Verratti ni con el lesionado David Luiz. "Es evidente que tienen bajas, no se puede esconder. Pero en la liguilla nos ganaron sin Ibra y en Barcelona con Ibra les ganamos. Son jugadores importantes, pero tienen una buena plantilla y seguro que nos generarán problemas. Al final no se sabe si es mejor que estén o no", indicó.

El entrenador, que se mostró muy satisfecho de su equipo, se negó a responder a una pregunta sobre las pocas lesiones de Leo Messi "porque da mala suerte" y pasó de puntillas sobre el desplante de Neymar el pasado sábado cuando fue cambiado. "No he visto las imágenes. Nosotros tenemos el partido grabado desde lo alto, no se ven las expresiones. Como entrenador sé que todos quieren estar en el terreno y ellos tienen que entender que yo, como entrenador, tengo que tomar decisiones", dijo.