Luis Enrique niega un cambio en el Barça tras la derrota de Anoeta

A pesar de que ayer el argentino Leo Messi asegurara que después de la derrota en Anoeta "cambió todo" en el Barcelona, el técnico azulgrana, Luis Enrique Martínez, ha mantenido su discurso al afirmar que el buen momento por el que pasa su equipo se debe a la "evolución normal".



En la víspera del partido ante el Málaga, el entrenador asturiano ha tenido que responder a varias preguntas relacionadas con las declaraciones del 'diez' azulgrana y ha preferido recurrir a una de sus frases preferidas: "No me gusta alimentar polémicas".



En cualquier caso, Luis Enrique ha seguido defendiendo que las once últimas victorias consecutivas se han producido como consecuencia de la "evolución normal" de su plantilla. Una opinión distinta a la de Messi que reconoció que, después de la derrota en Anoeta, el Barcelona ha cambiado en "actitud, ganas, la manera de presionar y tener la pelota".



"Si uno cree que es de otra manera, fantástico. A mí me interesa preparar el partido liguero y lo demás os lo dejo a vuestra elección", ha respondido algo tenso en la segunda pregunta sobre las palabras de Messi. Prefiere centrarse el asturiano en el duelo de mañana ante el Málaga, en el partido previo a la ida de octavos de final que el próximo martes disputarán ante el Manchester City.



"No estamos en una situación en la Liga para olvidarnos de la importancia de sumar los tres puntos", ha avisado el técnico azulgrana, quien, sin embargo, ha abierto la puerta a realizar rotaciones.



"Tengo en cuenta todos los aspectos y el partido del martes es uno. En pocos días vamos a jugar muchos partidos y es evidente que lo tendré en cuenta. Nos centramos en el primer partido y en la necesidad imperiosa de ganar. Por suerte, tengo muchos y muchas buenos jugadores", ha añadido.



Semanas decisivas

Es consciente Luis Enrique que se aproximan unas semanas decisivas: "Se acercan eliminatorias directas de Liga de Campeones y Copa del Rey y partidos importantes de Liga. Es una etapa interesante y nos pilla en un buen momento".



Los azulgrana reciben mañana al Málaga, que no les permitió realizar ni un remate a puerta en el partido de la primera vuelta, pero que llega al Camp Nou con bajas importantes en defensa. "En la primera vuelta, fue un partido en el que adquirió importancia defender desde el propio campo. Si se vuelve a producir intentaremos encontrar más posibilidades en ataque", ha concluido.