Luis Enrique: "Necesitamos más que nunca a nuestra afición"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, ha hecho hoy un llamamiento a la afición culé para que mañana, ante el Valencia, llene el Camp Nou y ayude sus jugadores a derrotar "a uno de los equipos más difíciles de la Liga". "A la afición le pido un plus de confianza y de fe en el equipo. Que nos ayuden. Quiero un Camp Nou a reventar que nos lleve en volandas, que se note su peso, sus ganas de apoyar al equipo y que sea un estímulo. Los necesitamos. Mañana, todos en pie de guerra y que tiemble el Camp Nou", ha declarado.

Aunque Luis Enrique ha señalado que el del Valencia es "uno de los siete partidos clave de la temporada", ha precisado que, a día de hoy, lo considera el más importante de todos, al tratarse del próximo. "Para mí no existe el partido contra el PSG. Solo existe el partido del Valencia. Ni hay margen si situación para especular. Mañana sacaremos el mejor once posible para ganar", ha respondido cuando se le ha preguntado si conformaría el equipo también pensando en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo martes.

En este sentido, ha dado prácticamente por descartado para mañana al centrocampista Andrés Iniesta, que lleva dos días sin entrenarse por el golpe que sufrió en la articulación sacroilíaca el miércoles pasado en el Parque de los Príncipes. "Iniesta está mucho mejor, pero no ha entrenado. En principio, y a no ser que haya un milagro, no estará entre los jugadores convocados", ha adelantado.

Luis Enrique ha insistido en la dificultad que entraña el conjunto 'che', "un equipo muy bien trabajado, muy difícil de superar en defensa, y con un bloque que deja muy pocos espacios". Y no le preocupa el clima de euforia que parece haberse instalado en la afición tras la exhibición de París: "Si hay ese clima de euforia, es por lo que han visto hacer a los jugadores. Las sensaciones son buenas y estamos donde queríamos".

Eso sí, ha alertado del hándicap que supone para sus hombres el afrontar una semana sin apenas tiempo para recuperarse del esfuerzo al jugar sábado-miércoles-sábado-martes. "Yo nunca busco excusas, pero está claro que condiciona que no haya más horas de recuperación. Eso es una evidencia. Son ciclos muy cortos y no se puede jugar más en menos tiempo. Yo estoy reventado tras regresar de madrugada de París y no he jugado ni un minuto, así que imagínate", ha ironizado.

Por último, y preguntado por la delicada situación por la que atraviesa su amigo Pep Guardiola en el Bayern de Múnich, con medio equipo lesionado, un pie fuera de la Champions y el equipo médico dimitido en pleno, se ha mostrado contundente. "Yo sigo viendo a Pep Guardiola como el número 1", ha sentenciado.