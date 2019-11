Luis Enrique: "Jugar bien y golear en todas las jornadas es una utopía"

"No he visto a un equipo en la historia del fútbol jugar bien y golear en las 38 jornadas. Es una utopía. Además, el día que eso suceda, el fútbol será muy triste y muy aburrido", ha manifestado el entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez.



El preparador azulgrana cree que los altibajos en el juego de su equipo "forman parte del proceso de toda una temporada" y ha restado importancia al hecho de que su Barça no esté siendo ahora tan brillante como a principios de año.



Jugadores como Neymar da Silva o Andrés Iniesta han bajado su rendimiento en las últimas semanas, pero a Luis Enrique parece le preocuparle.



De Neymar ha destacado que es "un jugador 'top', fuera de serie", y se ha mostrado convencido de que "volverán sus goles y sus jugadas espectaculares".



Y de Iniesta ha dicho estar "más que contento con lo que aporta" y que siempre es "un placer" disfrutar de él. Además, ha asegurado que sus hombres llegan "en un nivel físico óptimo" a esta recta final de temporada y que el vestuario está más unido que nunca.



"No hay nadie que vaya más a una que nosotros", ha subrayado.



El preparador asturiano también ha valorado el hecho de que haya mantenido la portería a cero en quince partidos: "Es un dato que no solo habla bien de la defensa, sino de todo el equipo".



En cualquier caso, el Barcelona ha perdido brillo las últimas jornadas, en la que dos goles decisivos de Jérémy Mathieu ante el Real Madrid y el Celta le han permitido sumar seis puntos y mantenerse en el liderato.



Sobre el buen momento del central francés, Luis Enrique ha indicado que su opinión no cambia por dos tantos: "Su rendimiento ha sido bueno desde principio de temporada. Siempre dije que era un muy buen refuerzo".



Mañana el Barcelona tendrá una nueva reválida ante el Almería en el Camp Nou.



"Es un partido vital para conquistar el campeonato de Liga y lo voy a afrontar con once grandes jugadores", ha comentado cuando ha sido interrogado sobre la posibilidad de reservar a algunos de sus mejores hombres.



El [[LINK:INTERNO|||20150406-NEW-00121-false|||conjunto andaluz estrena nuevo técnico, el exazulgrana Sergi Barjuan]]: "Sergi es un amigo, tengo contacto cada cierto tiempo con él y me alegro de que tenga esta oportunidad. Espero que la aproveche a partir del jueves".



En el encuentro no podrá participar el centrocampista Sergio Busquets, que en Vigo vio la quinta amarilla después de que el propio Luis Enrique le hiciera un gesto en el que presumiblemente le reclamaba que forzara la amonestación. Sin embargo, el técnico del Barcelona lo ha vuelto a negar hoy.



"No le pedí que forzara la amarilla sino que tuviese cuidado con las tarjetas. Todo depende de la interpretación", ha sentenciado Luis Enrique, quien ha insistido en que "Busquets no hizo nada para ser sancionado con más partidos" por el Comité de Competición.