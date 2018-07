Luis Enrique: "Me encantaría que Pedro se quedara"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha manifestado su intención de que Pedro Rodríguez se quede en el equipo pues destaca su importancia y polivalencia y, pese a que ha reconocido que si decide irse respetaría esa decisión y que no puede garantizarle tener más minutos, ha reiterado que le "encantaría" contar con el canario.

"No cuento milongas, no hablo nunca con el jugador para garantizar minutos, no puedo hacerlo porque no sé qué pasará durante la temporada. Ya me conoce del filial y del año pasado, repito la importancia de Pedro para nosotros y será una decisión de él y me encantaría que se quedara", manifestó en rueda de prensa.

Para Luis Enrique, la de Pedro es una situación "parecida a la de Bartra", quien finalmente ha decidido quedarse pese a no contar con los minutos que desearía. "Pero la decisión que tome Pedro será totalmente respetable", añadió el técnico asturiano. Cabe recordar que el extremo ha confirmado tener ofertas y haber rebajado la cláusula de rescisión, que podría rondar los 30 millones de euros si bien el club no ha dado la cifra.

"La situación de Pedro es muy clara, no quiero que se vaya ningún jugador de mi plantilla. Pero tiene una cláusula y si quiere irse... Yo siempre he destacado el valor de Pedro y el rendimiento que ha dado al club, espero que la relación no se rompa. Hay una cláusula que dice el dinero que se debe abonar para que se vaya, pero repito que quiero que se quede", concluyó.

Asimismo, restó importancia a la derrota de Leo Messi y Javier Mascherano con Argentina en la Copa América y, sobre todo, se mostró tranquilo sobre el estado anímico del '10'. "Los jugadores que tenemos en Copa América son más que expertos y saben lo que sucede en el fútbol cuando ganas y cuando pierdes. No nos va a pillar por sorpresa las editoriales en contra, están capacitados para capear esas situaciones. No siempre se puede ganar, hay que minimizar eso", argumentó.

Por otro lado, Luis Enrique ha asegurado en su primera comparecencia de la pretemporada que el triplete ya es un "pasado maravilloso", pero que ahora le interesa el 'sextete', un reto mayúsculo ya logrado por Pep Guardiola y que pretende repetir pues es un objetivo que le "motiva" para esta segunda campaña, en la que cree que el equipo puede mejorar.

"El triplete pertenece al maravilloso pasado y ahora interesa el 'sextete'. Volveremos a ser un equipo referencia para los rivales y que motiva más ganarnos, esa dificultad va a estar ahí. Tendremos el objetivo de volver a ganar otro triplete y es una de las cosas que me motiva para seguir, es un no parar y espero sortearlo de manera exitosa", señaló en rueda de prensa.

Cree que los segundos años suelen ser mejores porque hay un trabajo de base y se mostró "convencido" de que el equipo puede mejorar en muchos aspectos. "Es una evolución continua y hay que seguir mejorando. Esta temporada nos da opción a conquistar tres títulos más gracias al triplete, afrontamos la temporada con la misma ilusión de hacer cosas importantes", ahondó.

En estos dos primeros días de trabajo se ha encontrado un grupo reducido de jugadores a la espera de que se vayan incorporando más jugadores, pero celebró tener ya a Arda Turan y ver mañana a Aleix Vidal. "De los nuevos solo está Arda, mañana llega Aleix Vidal, y se tiene que ubicar y para ello se necesita a los compañeros. De qué espero de ellos ya hablaremos, tienen que recibir información para saber qué hace el equipo pero para eso tenemos tiempo", argumentó.

"Sí que condiciona no poder jugar hasta enero, tienes que convencer al jugador pero por la magnitud del club, en la mayoría de casos, aceptan. Pero repito que volveremos a hacer un gran año en medida de ser eficientes toda la plantilla, no solo once jugadores", añadió sobre la adaptación de las dos caras nuevas en la primera plantilla, más allá de tener ya con ficha del primer equipo a Munir, Sandro o Halilovic.