Luis Enrique: "No creo que a estas alturas tengamos que jugar sin margen de error"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, no cree que el partido de este domingo ante la Real Sociedad sea aun determinante para mantener las opciones al título, y ha reclamado el derecho a tener algún otro tropiezo más cuando aun no se ha llegado al ecuador de la Liga.



"Sí hombre, sí que tenemos margen de error. No creo que a estas alturas de la temporada tengamos que jugar sin margen de error. Es verdad que los que vamos por detrás (del Real Madrid) estamos un poco más necesitados, pero queda mucha Liga y seguro que habrá posibilidades de meternos de nuevo en la lucha. De hecho, ya estamos en la lucha", ha asegurado.



El técnico asturiano sabe que el equipo ha sido incapaz de ganar en Anoeta -tres derrotas y un empate- en las últimas cuatro temporadas y que el conjunto donostiarra les volverá a exigir al máximo mañana.



"En el momento que no seamos capaz de ser tan intensos como el rival, sufriremos mucho", ha advertido.



Además, cree que con la llegada al banquillo de David Moyes, la Real "ha recuperado mayor agresividad e intensidad en la presión" y eso le está permitiendo "lograr mejores resultados y salir de la zona delicada de la clasificación".

El equipo vasco tiene la duda de su gran estrella, el delantero mexicano Carlos Vela, pero Luis Enrique intuye que jugará, porque "este tipo de partidos son un caramelo para los jugadores y se hace lo máximo para estar".



"Vela es su jugador más determinante y desequilibrante, el que tiene más posibilidad de llegar a gol y más situaciones de desborde, pero la Real no nos ha ganado los últimos años por un jugador sino por la solidez de su bloque", ha añadido.



Para reencontrarse con el triunfo en Anoeta, Luis Enrique podrá contar con toda la plantilla -excepto el lesionado Thoma Vermaelen- incluidos Leo Messi, Neymar da Silva y Dani Alves, los tres jugadores que tenían permiso para pasar el año nuevo en su país y que se reincorporaron ayer a los entrenamientos.



El preparador del Barcelona ha dejado claro que todos, incluidos los tres anteriormente citados, "han llegado con la cabeza fresca, con buen peso, han hecho el trabajo físico que tenían que hacer, han mostrado una intensidad en los entrenamiento muy buena y están para competir".



Por otra parte, Luis Enrique ha valorado la sanción de la FIFA ratificada hace unos días por el TAS y que [[LINK:INTERNO||||||prohíbe fichar al Barcelona durante todo 2015]] por irregularidades cometidas en la contratación de algunos jugadores menores de edad.



"No era algo que nos fuera a sorprender. Es evidente que hubiésemos preferido otra decisión, pero el nivel de la plantilla es suficiente y esto debe servir de gran estímulo para los jugadores del filial", ha señalado.

El entrenador del Barça ha reconocido, no obstante, que la sanción hará que "todas las salidas se midan con lupa" y ha remitido a la cláusula de rescisión de sus jugadores, cuando ha sido preguntado por si alguno de ellos, como es el caso del defensa Martín Montoya, quisiese dejar el club en este 2015.



Caso diferente es el de Dani Alves, titular indiscutible en el lateral derecho y que finaliza contrato el próximo 30 de junio.



"Es un jugador importante para nosotros, conmigo juega casi cada domingo y estoy muy contento con su rendimiento. Pero prisa no tenemos ninguna", ha comentado respecto al defensa brasileño sin querer desvelar si ha pedido al club su renovación.



Pese a este duro revés que ha significado la sanción de la FIFA, Luis Enrique sigue pensando que el Barcelona está en Disneylandia.



"Éste es el mejor sitio donde podía estar, en mi casa, un club único en el que tengo la posibilidad de entrenar a los mejores jugadores del mundo y ganar títulos, aunque Disneylandia también se mueve de vez en cuando", ha ironizado.