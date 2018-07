Luis Enrique: "El Bayern es suficientemente potente para no notar las bajas"

El preparador azulgrana afronta la eliminatoria con "sensaciones positivas" ante un rival al que no le tiene "miedo", si bien ha puntualizado tener "mucho respeto" tanto al conjunto bávaro como a su entrenador Pep Guardiola. "El Bayern es un equipo suficientemente potente para no notar las bajas. Han tenido este problema durante bastantes meses, pero su peligrosidad es la misma", ha explicado en una multitudinaria rueda de prensa previa al encuentro de ida que se disputará en el Camp Nou.

Luis Enrique ha negado que sus jugadores planteen el partido con un extra de motivación para verse las caras con su exentrenador, a quien ha vuelto a señalar como el mejor técnico del mundo. "Conociendo a Pep sabemos que pueden haber novedades y se pueden producir sorpresas que te pueden complicar la vida, pero aunque sea el equipo de Pep intentaremos solucionarlo", ha agregado.

En cualquier caso, el técnico azulgrana ha preparado el partido con la misma filosofía que en las eliminatorias anteriores: "Intentaremos jugar a lo mismo tanto en casa como a fuera. Seguiremos jugando a lo mismo que hemos venido haciendo durante todo el año". En este sentido, ha admitido que "para los entrenadores estos partidos tienen un punto de facilidad porque saben que los jugadores van a estar metidos", por lo que lo que le preocupa es contrarrestar los aspectos del juego "defensivo y ofensivo" del Bayern.

A pesar de que en el banquillo rival se sentará un entrenador que conquistó catorce títulos en cuatro años con una parte significativa de su actual plantilla, no considera Luis Enrique que este hecho sea decisivo. "No considero que vaya a ser determinante. Este tipo de partidos se resuelven por pequeños detalles", ha subrayado. Del Bayern ha destacado que es "uno de los mejores equipos de Europa" que, en su opinión, "tiene un estilo diferente" desde la llegada del técnico catalán que "ha cogido las cosas muy buenas" del equipo teutón y "le ha dado su impronta".

Sin embargo, Luis Enrique se ha mostrado confiado con las opciones de su escuadra: "No hay nada que me dé miedo de un rival. Respeto al Bayern no solo por la trayectoria, sino también por su entrenador, pero más allá del respeto no tengo miedo".

El Barcelona disputa mañana el primero de los siete partidos que debe solventar, si quiere conquistar el triplete, una palabra que a Luis Enrique no le importan pronunciar. "Me encanta la palabra triplete, pero sabemos que de tres títulos puedes pasar a cero. Estamos a disposición de conquistar cualquier título, pero hasta que no se caza al oso no se vende la piel", ha concluido.