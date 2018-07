Lucas Silva: "Tenemos que trabajar y correr más para conseguir más victorias"

"No hay ninguna crisis, a lo mejor un momento inestable. Hacemos buenos partidos, hemos tenido ahora un empate y una derrota pero lo veo con mucha tranquilidad, un momento en el que las cosas no suceden pero tenemos que trabajar más porque solo así vamos a superar esta fase y conseguir más victorias", aseguró en rueda de prensa.

Lucas compareció ante los medios de comunicación junto al italiano Carlo Ancelotti, en la víspera del duelo de Liga de Campeones ante el Schalke. Escuchó a su técnico decir que no será titular pero espera tener unos minutos para saborear su primera noche europea en el Santiago Bernabéu. "Espero que si tengo la oportunidad de jugar la Champions en el Bernabéu sea como fueron mis primeros partidos. Quiero hacer mi juego, seguro y tranquilo, siempre con pases hacia delante y conseguir una victoria en casa", deseó.

"Mis primeros partidos me han gustado, tengo mucho que desarrollar y mejorar pero desde que llegué me he sentido muy bien, tranquilo en los entrenamientos y suelto para jugar mi fútbol", añadió analizando sus primeras sensaciones en el Real Madrid.

También reconoció sentirse muy feliz en la ciudad de Madrid, a la que se ha acoplado con rapidez. "Ha sido una adaptación muy buena. Ya tengo casa y coche, he visitado los sitios principales de Madrid y es una ciudad muy bonita, un sitio muy bueno para vivir. Me siento en mi propio hogar. Aún mi familia no está aquí, llegarán el próximo mes y me sentiré aún más cómodo".

De momento Ancelotti confía más en él alejado de su posición natural, de medio centro puro donde siempre juega el alemán Toni Kroos. Lucas Silva admitió que se siente igual de cómodo. "Ya he jugado en ambas posiciones, tanto en la de Kroos un poco más en la defensa como en la otra. No le encuentro dificultad, he jugado varias veces y estoy tranquilo. Es el mister el que va a decidir donde juego mejor", manifestó.

Por último, ante el Schalke espera "un juego difícil", en el que no deben confiarse por el 0-2 a favor de la ida en Alemania. "Tenemos una pequeña ventaja que no queremos usar. Empezaremos el partido de forma fuerte y rápido queriendo sacar un buen resultado para tener un partido tranquilo y sin sorpresas".