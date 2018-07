Duelo Champions entre Sevilla y Atlético en el Sánchez Pizjuán

Hay partidos que valen más de tres puntos. Hay algunos que valen seis, por los tres que tú ganas y los tres que deja de ganar el rival. Rival que suele ser adversario directo por una plaza y que al igual que tú lucha por tus mismos objetivos en la Liga BBVA. Ese es el caso del duelo que nos ocupa, pues sevilla y Atlético tienen en mente estar en Champions la próxima temporada, y Sevilla y Atlético se miden esta jornada sobre el césped del Sánchez Pizjuán.



Partido de esos de alta tensión, de los que aseguran roces y rifirrafes por todo lo que hay en juego. Y por la rivalidad, intensa rivalidad, que hay entre ambos equipos y que muchas veces ha sobrepasado los límites. Comparten muchas cosas, comparten ser grandes de España y el haber estado durante muchos años envueltos en las mismas refriegasy disputas por títulos. Todo incluso se traspasó a las aficiones, que hacen que el duelo sea de alto riesgo y haya que estar especialmente pendiente de las gradas.



Pero no deben ser ellos los protagonistas. Los actores principales han de ser los jugadores, los entrenadores y el balón. Lo que suceda sobre el verde y los goles que suban al marcador del Sánchez Pizjuán. El cansancio europeo no debe afear ni empobrecer un espectáculo entre dos equipos que son de nivel Champions. Queda que el cuero ruede y que comiencen los 90 minutos para ver quién sale vencedor de estos '6 puntos' de Sevilla.



Vuelve Koke

Para ver si el Atlético se ha recuperado de la debacle ante el Bayer Leverkusen, no tanto por resultado sino por el pobre juego ofrecido en Alemania. Los rojiblancos no están en su mejor momento cuando toca salir del Vicente Calderón, y la irregularidad se ha instalado en el seno de los madrileños a la hora de jugar de visitante. En Vigo tocaron fondo, pero nada mejoró cuando hubo de darse un paseo por Europa y en Champions.



Eso sí, aunque no estén ni Siqueira ni Saúl, el que sí estará es Koke. El 6 por fin vuelve tras su lesión en el 4-0 ante el Real Madrid y lo cierto es que el Atlético le ha echado muy mucho de menos. Por su lucha, por su entrega, por su calidad y por cómo pone el balón a pelota parada. El canterano está de vuelta, quizá de titular o desde el banquillo, pero tendrá minutos en el Pizjuán. Al igual que Arda Turan, o de Raúl García, pues entre los tres estarán las dos plazas de las alas del mediocampo.



Un Sevilla invicto en el Pizjuán

Hará falta acertar ahí, pues el Sevilla es especialmente peligroso de tres cuartos de cancha para adelante. Vitolo, Reyes, Bacca, Denis Suárez... velocidad, talento y gol, justo las tres premisas que a un equipo le hacen pasar de ser bueno a ser muy bueno. Los de Emery son un equipo trabajadísimo en la faceta defensiva, y año a año han ido hacia arriba para pasar de la lucha por estar en la Europa League a la lucha por estar en Champions.



Y en su campo son, de momento, imbatibles. No han perdido ni un solo partido los sevillistsa en el Pizjuán, y el saber que se están jugando gran parte de las opciones de Champions es un motivo para crecerse ante su afición. Caer ahora, caer por primera vez en su feudo, podría significar que el estar en la máxima competición continental se complicase sobremanera. Y es que, como dije al comienzo, este es un partido de '6 puntos'.