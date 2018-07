El Barça se juega media Liga en el derbi catalán frente al Espanyol

Sí, aunque no lo parezca, se juega un derbi catalán en la jornada 33 de la Liga BBVA. Poco ruido, muy poco ruido. Pocos textos, muy pocos textos. Pocas declaraciones, muy pocas declaraciones. Todos en el Barça pensando en la Champions, en el PSG primero, en el sorteo después y en el Bayern para terminar. Todos en el Espanyol pensando en aguarle el campeonato a sus vecinos, a los que a día de hoy son líderes. A los que fueron, son y serán su máximo rival. Sí, aunque no lo parezca, en el Power8 Stadium se juega un derbi catalán a la hora del café.



Más les vale a los culés habérselo tomado antes de que comience el duelo y no en los quince minutos de descanso. Cualquier relajación, ante su rival de ciudad, bien podría dejarles sin liderato y sin depender de sí mismos en este final de temporada. Todo lo que no sea estar centrados en el césped perico y dejar su mente volar hasta Múnich o que aflore el cansancio, supuesto cansancio, del envite ante el PSG podría ser para el Barça como pegarse un tiro en el pie.



Y es que la Champions es o bien pasado o bien un hecho futuro. Uno que se ha producido o que tardará en producirse. Asimilar el 'partido a partido', esa es la clave para los chicos de Luis Enrique. Rendir un buen y sentido homenaje a Tito Vilanova en el aniversario de su fallecimiento con espectáculo y victoria ante el Espanyol. Con tres puntos en el bolsillo en uno de los duelos más complicados que tiene el Barça en este final de temporada, junto con el del Vicente Calderón ante el Atlético.



Pocos supervivientes del 'Tamudazo'

No hay ni un momento para el descanso ni para la relajación, por lo que salvo sorpresa de 'Lucho' los más habituales, al menos desde el partido frente a la Real Sociedad, serán los que formen de inicio. Neymar, Messi y Luis Suárez arriba, con el brasileño en vuelo tras anotar ante el PSG y con el uruguayo acostumbrado a estar presente en las grandes citas. Esta lo es, y como lo es tampoco parece que Lionel se quiera 'ausentar'. De su verticalidad y su estado de forma en este tramo bien puede depender una Liga.



De los tres, él era el único que estaba en aquel título del 'Tamudazo'. De hecho, de los once que formarán pocos son los que estuvieron presentes en esa temporada 2006-07 cuando el Barça perdió el campeonato en un par de minutos gracias a un tanto de Raúl Tamudo en el derbi y de Van Nistelrooy para el Real Madrid, equipo que se alzaría con el torneo. Que no se repita eso, que no haya un 'Sergiazo' o un 'Caicedazo', es el mayor temor del Barcelona... y la mayor esperanza para su rival de la capital.



El Espanyol sueña con Europa y con dejar sin Liga al Barça

No tiene absolutamente nada que perder el Espanyol en este derbi, salvo claro está que se lleve un saco de goles en su propia casa ante el Barcelona. Los periquitos tienen los deberes hechos esta temporada y todo lo que sea será bienvenido. Europa está ahí, llegar a la séptima plaza es una realidad y qué mejor que lograr moral para alcanzar dicha meta, que no objetivo, que un triunfo ante el Barcelona en el derbi para dejar quizá incluso sin Liga a los de Luis Enrique.



No estará Víctor Sánchez, pero sí una dupla ofensiva formada por Caicedo y Sergio García. Y sí estarán también todos los aficionados blanquiazules para ser el jugador número doce de los suyos. Y es que sí, aunque no lo parezca, se juega un derbi catalán. Intensidad, nervios, lucha, presión y las pertinentes burlas en la ciudad para con aquellos que pierdan. Ah sí, y la Liga BBVA está en juego bajo la siempre existente sombra del 'Tamudazo' de 2007.