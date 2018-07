El Atlético se juega ante el Córdoba su retorno a la tercera plaza

Dormir tercero. Ese es el objetivo más inmediato que tiene el Atlético. Esa es la misión que los pupilos de Diego Simeone afrontan en El Arcángel, el cometido que les espera durante los 90 minutos de envite ante el Córdoba. La Liga BBVA siempre estuvo como un sueño, pero no la medalla de bronce del campeonato. Es casi obligatorio para el actual campeón del torneo estar en Champions de forma directa la próxima temporada, pero para eso no pueden fallar ante un colista que se juega la vida delante de su público.



Los rojiblancos son conscientes de que en la jornada 38 tienen que estar tras Real Madrid y Barcelona, o tras Barcelona y Real Madrid. Buena parte del verano, y quién sabe si del próximo año, pasa por asegurar cuanto antes su presencia entre los 32 mejores de Europa. Mucho han pasado siendo terceros, mucho han pasado también pensando en que por qué no iban a conquistar la Liga BBVA, pero la realidad es la que es y ahora mismo el Valencia ocupa un puesto que el Atlético quiere.



Que el Atlético necesita y busca. Que deben recuperar y mantener hasta el final. Para eso, ante el colista no cabe otra opción que sumar los tres puntos. Para dormir a gustos y tranquilos a expensas de lo que el Valencia haga en su complicadísimo partido frente al Villarreal. Sí, hasta aquí todo es relativamente sencillo y nadie duda de que es justamente lo que quieren los rojiblancos, pero para lograr el objetivo frente a los blanquiverdes han de hacer algo que últimamente se les resiste fuera de casa: marcar al menos un gol.



Sequía lejos del Calderón

Porque si no marcas no ganas, eso es una ley básica y universal en el mundo del fúbol. El Atlético no anota lejos de su feudo desde aquel ya lejano 31 de enero, cuando le endosaron un 1-3 al Eibar. Desde entonces, cuatro encuentros a cero y cuatro partidos sin saber qué es la victoria. Ante el Celta, ridículo espantoso en Balaídos. Ante el Bayer Leverkusen en Champions, a punto de quedar fuera por unos horrendos 90 minutos. Y ante Sevilla y Espanyol, cero a cero y dos puntos de nueve posibles lejos del Calderón.



La sequía fuera de Griezmann y Mandzukic es preocupante, pero más lo es el mal momento de juego que atraviesa el galo. El 7 está seco, y buena parte de las opciones rojiblancas frente a cualquier equipo en los encuentros que quedan de aquí al final pasan porque sus piernas vuelvan a estar frescas. Él es la verticalidad arriba, la opción de romper defensas en carrera y la de aprovechar envíos en profundidad con sus desmarques. Por él pasa gran parte del fútbol del Atlético. Y por Koke, que será de la partida junto a Saúl.



Arda esperará en el banco, aunque a buen seguro tendrá minutos y depende de cómo se desarrolle todo serán más o menos numerosos. Y es que sí, espera el Córdoba. El colista, uno que a pesar de lo que puede parecer tiene más peligro de lo que sus números dicen. El Real Madrid a punto estuvo de caer en El Arcángel, y su sufrimiento no sólo a punto estuvo de acabar en empate o derrota, sino que desesperó al propio Cristiano Ronaldo. Los blanquiverdes saben que buena parte de sus opciones de estar el próximo curso en la élite pasan por hacer de su feudo un lugar sagrado.



Champions y permanencia en juego

Dos objetivos diferentes de dos equipos contrapuestos en presupuestos y en muchas más cosas, pero la ilusión es la misma en ambos bandos. Los cordobeses necesitan como el comer sumar de tres en tres y esperar a que otros fallen; los madrileños marcar y ganar para recuperar el tercer puesto al menos por una noche.