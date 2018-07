El Real Madrid se juega seguir en la pelea por la Liga en el hostil terreno de Balaídos

La fiesta de estar en semifinales de Champions es, o más bien debe ser, historia para el Real Madrid. El júbilo, las risas y la jarana por haber eliminado al Atlético en cuartos, por el gol de Chicharito, por estar entre los cuatro mejores de Europa, ha de quedar atrás. Los blancos vuelven al día a día, vuelven a la realidad. Vuelven a la Liga BBVA. Vuelven a un torneo en el que ser segundo no vale, y para ser primero han de remontar una desventaja de cinco puntos con respecto al Barça.



Sí, de cinco puntos. La victoria azulgrana ante el Espanyol no deja otra opción a los madridistas que ganar. No dejan otra opción a los chicos de Ancelotti que sumar de tres en tres durante los seis encuentros que restan de competición. Hacer un pleno es la única manera de levantar el título. Y es que no hay otra. Ni siquiera por las bajas con las que cuenta el Real Madrid. No tener a Modric, a Benzema y a Bale no es motivo para no tener el seis de seis.



Amplía es la plantilla con la que cuenta 'Carletto', y la opción pasa por el 4-4-2. En el medio, Illarra, Kroos, James e Isco. Y arriba Chicharito y Cristiano. Suficiente empaque y experiencia tienen todos como para no deber de tener demasiados problemas contra el 75% o contra el 80% de los equipos y estadios de Primera división. Eso sí, bien puede ser que en ese porcentaje que falta para llegar al cien por cien estén justo los rivales del Real Madrid en la jornada 33.



El Atlético y el Barça sufrieron el poder celeste

Y es que mucho ojo y mucho cuidado con este Celta. Mucho peligro celeste en Balaídos y también fuera de él. Los vigueses no son una mera comparsa, y ya con el objetivo de la permanencia logrado buscan ese 'amado' séptimo puesto con el que poder pisar Europa. El cuadro de Berizzo tiene las ideas claras, las tiene desde que Luis Enrique era el inquilino de su banquillo, y eso es un plus más aún cuando juegas delante de tu afición.



El Atlético, en Vigo, hizo un ridículo espantoso durante 90 minutos para terminar perdiendo 2-0. El Barcelona tan sólo logró superar a los celestes cuando el físico de estos les dijo adiós. Y es que el juego del Celta ha maniatado a dos de los tres grandes de la Liga cuando han visitado Balaídos. Presión, intensidad, rapidez, verticalidad y dinamismo. Todo ampliado por las bandas con Nolito y Orellana, y con un mediocampo que quiere la pelota.



Balaídos, campo en el que se ganan Ligas

Se avecina un buen partido de fútbol en el césped celeste de Balaídos. El Real Madrid, tras el subidón de la Champions, debe volver a la realidad de la Liga BBVA ante el Celta de Vigo para no dejarse ni un punto si no quiere despedirse del título. Difícil estadio y difícil rival, pues en el terreno gallego ya han sufrido otros. Ya han perdido otros. Ahora le toca al cuadro de Ancelotti visitar un campo de esos en los que se ganan títulos.