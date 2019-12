Leo Messi: "Este premio lo disfruto más porque ya se acerca la retirada"

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, se mostró feliz de recibir, "diez años después" de lograrlo por primera vez, su sexto Balón de Oro , el cual le llega "en un momento totalmente diferente" a nivel personal y deportivo, y como premio a no dejar de "soñar ni de seguir queriendo crecer".

"Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro aquí en París y me acuerdo que viene con mis tres hermanos. Tenía 22 años, era impensable todo lo que estaba viviendo y diez años después llega el sexto en un momento totalmente diferente", señaló Messi tras dar las gracias a los que le votaron y a sus compañeros de club y selección que le hicieron vivir "un año grandioso más allá de ganar y perder".

El de Rosario se refirió al mensaje que le dejó su mujer Antonella en el video de felicitación. "Como dijo mi mujer, nunca dejé de soñar, ni de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y, sobre todo, de seguir disfrutando del fútbol", comentó. "Puedo hacer lo que amo desde que era niño y aunque me queden más años para poder seguir disfrutando, sé la edad que tengo y esto lo disfruto más porque se acerca el momento de mi retirada, aunque me quedan varios años más. Pasa todo muy rápido y espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, mis rivales y de todo lo que me toca vivir", subrayó el '10' blaugrana.

Messi se sintió "feliz del momento" que le está tocando vivir "en lo personal y en lo deportivo", pero quiere ir más allá. "Tengo que intentar superarme, nunca me conformo más allá de los premios individuales que son un reconocimiento muy lindo, pero siempre secundarios porque lo que importa es conseguir los objetivos a nivel grupal. Yo intento luchar por todo, pero a veces se puede, y otros no", remarcó.

Tampoco se olvidó del FC Barcelona. "Es un orgullo y placer ser parte de la historia de mi club, uno de los mejores equipos del mundo y para el que estos premios son importantes, no sólo los míos, sino lo de otros compañeros y Balones de Oro del pasado. Esto hace que el club sea más grande todavía", sentenció.