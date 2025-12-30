Kirian Rodríguez: "Es más complicado volver a competir de una rotura de cruzado que de un cáncer"

El pasado 26 de septiembre, Kirian Rodríguez compartía con Radioestadio Noche la mejor de las noticas, su vuelta a los terrenos de juego tras superar por segunda vez el linfoma de Hodgkin.
Volvió a duchar durante meses para combatir un cáncer que ya le golpeó en 2022. A pocos días de terminar el año, Kirian ha vuelto al programa para contarnos como está siendo su adaptación: "Estoy contento, sumando minutos poco a poco, aportando lo mejor que puedo y sintiéndome mejor que es lo importante".
Un ejemplo de lucha y de superación que el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha calificado del mejor fichaje de la temporada: "Mi vuelta ha sido una alegría para todos. Está llegando el Kirian que necesita el equipo pero necesita minutos. Entrenar y competir es totalmente diferente".
"Hago vida normal, tengo mis revisiones que siempre me hacen volver a la tierra. Hay pruebas que me hacen recordar que pasé por el cáncer. Últimamente que veo niños que están pasando por mi situación yo quiero ayudarlos y ser un ejemplo para ellos. Los padres son los que peor lo pasan, no me puedo poner en su posición. Hablo abiertamente del tema por si sirve para alguien", explica.
Tras más de medio año de parón, Kirian nos ha contado como es volver volver al ritmo competitivo y la recuperación física: "Es más complicado volver de una rotura de cruzado que de un cáncer. La primera vez si, porque son 6 sesiones de quimio porque realmente la enfermedad no te afecta nada a tu musculatura. Te meten un tratamiento muy fuerte pero no tienes miedo a apoyar, a pisar...".
"Ascender no seria cerrar el círculo. Ya la otra vez pasó, volví en los últimos partidos y ascendimos. Ya mi único círculo es volver al Kirian de mí mismo y a la normalidad", concluye.