La justicia deportiva se tambalea: el juez Peinado admite una querella contra los presidentes del TAD e Hípica

El juez Juan Carlos Peinado, instructor que investiga la causa de Begoña Gómez, ha admitido una querella criminal presentada por Cayetano Martínez de Irujo e Ignacio Ridruejo, el que fuera candidato a la presidencia de la Real Federación Hípica Española, según ha podido saber Onda Cero.

Esta querella afecta a los presidentes del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Francisco de Miguel Pajuelo, y de la Federación Hípica, Javier Revuelta, así como a los responsables de la junta electoral y a miembros de la mesa electoral. Una serie de hechos sin precedentes que ponen bajo la lupa judicial a las máximas autoridades que dirigen la legalidad electoral en el deporte y la justicia deportiva.

Por el momento, el juez Peinado ha abierto diligencias únicamente por el delito de prevaricación administrativa, aunque en la querella también se habla de otros delitos, como posible fraude electoral y falsedad documental. Estos también forman parte del escrito de la acusación, pero todavía no se han admitido judicialmente.

Posibles consecuencias

A partir de la admisión de esta querella, en un periodo corto de tiempo, los querellantes deberán declarar ante el juez Peinado para explicar la base de la querella. Los hechos y actuaciones irregulares que recoge este escrito incluyen la exclusión arbitral de un gran número de clubes del censo electoral, la posible validación irregular de votos por correo, así como la inadmisión arbitraria de recursos que la acusación considera legítimos durante el proceso electoral.

Si la instrucción judicial confirma la gravedad de los hechos y se dicta condena, los responsables podrían enfrentarse a severas sanciones, como largos periodos de inhabilitación. El próximo 2 de enero tendrán que ir a declarar Cayetano Martínez de Irujo e Ignacio Ridruejo ante el juez Peinado.