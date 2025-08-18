Rahm completa la gesta y conquista el LIV Golf

Rahm completó una espléndida tercera ronda en The Club at Chatham Hills (Indiana, Estados Unidos), donde firmó 60 golpes (-11) con un eagle, diez birdies y un bogey. Aunque la alegría no fue completa. Rahm también aspiraba a ganar el torneo de Indianápolis, que habría sido su primero del año, pero el colombiano Sebastián Muñoz, líder desde su espectacular ronda de 59 golpes (-12) del viernes, resistió el embate del vasco. Fue el primer torneo para Muñoz desde que se unió al circuito saudí en 2023.

Rahm llegó a Indiana con 196,16 puntos en la general sin haber ganado un solo torneo este año, frente a los 208,43 puntos de Niemann, que acumulaba cinco victorias pero con mayor irregularidad. El de Barrika necesitaba terminar por delante del chileno y confiar en que este no tuviera un buen fin de semana. Finalmente, Rahm cerró el torneo en Indianápolis segundo con un -22, a cinco golpes de Niemann, que acabó empatado en la cuarta posición con un -17.

Con estos resultados, la general quedó liderada por Rahm con 226,16 puntos, por los 223,66 de Niemann, repitiendo así el mismo orden que en el campeonato de 2024. Junto al éxito deportivo, Rahm se embolsará 18 millones de dólares como campeón del LIV. Niemann, en cambio, deberá conformarse con los ocho millones reservados al subcampeón. Muñoz se llevará los cuatro millones por el triunfo en Indianápolis.