El motivador vídeo de Samir Ait Said, el atleta que se rompió la tibia y el peroné en los Juegos de Río

Samir Ait Said es un gimnasta francés que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y que sufrió una de las lesiones más escalofriantes que se recuerdan en el mundo del deporte.

Tras ser operado de su rotura de tibia y peroné, lanzó en mensaje esperanzador en el cual prometió que trabajaría para lograr la medalla de oro en los Juegos de Tokio.

Ahora, casi 300 días después, Samir parece totalmente recuperado, haciendo ejercicios de manera regular y con un mensaje motivador: "Trabaja duro o vete a casa". En este vídeo, se ve toda su evolución a lo largo de su año de calvario con su lesión.

The road to recovery of @samiraitsaid1 will inspire you 💪 #NeverGiveUp @gymnastics pic.twitter.com/y1nDK8PgiQ