La IBA premiará a la italiana Angela Carini como si fuera campeona olímpica

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) otorgará a la italiana Angela Carini, que abandonó a los 46 segundos el combate del pasado jueves contra la argelina Imane Khelif en los Juegos de París, el premio en metálico de la organización como si fuera campeona olímpica, según su máximo mandatario, Umar Kremlev.

Carini se negó a continuar la pelea contra Khelif, de los octavos de final de los Juegos, tras recibir un fuerte golpe, al considerar que no estaba en condiciones de seguir en uno de los momentos más polémicos de París 2024.

Incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió el viernes con el presidente del COI, Thomas Bach, con el que abordó, entre otras cuestiones, el caso de la argelina, que presenta altos niveles de testosterona.

"No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan al boxeo femenino. Sólo los deportistas que cumplen los requisitos deberían competir en el 'ring' por el bien de la seguridad", indicó Kremlev.

El dirigente dijo que la IBA apoyará también a la uzbeka Sitora Turdibekova, que cayó por unanimidad ante la taiwanesa Lin Yu-ting, quien también fue considerada no elegible por la IBA en 2023.

El COI y París 2024 publicaron el pasado viernes un comunicado en el que señalaban que "todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo" de los Juegos "cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU)".

En mayo, la IBA decidió otorgar premios en metálico a todos los campeones y medallistas olímpicos de París 2024. Los campeones recibirán 100.000 dólares, de los que 50.000 serán para los deportistas, 25.000 para la Federación y otros 25.000 para su entrenador.

Por una plata se entregarán 50.000 dólares en premios, de los cuales el púgil recibirá 25.000 y los 25.000 dólares restantes se distribuirán equitativamente entre el entrenador y la Federación Nacional; en tanto que las cantitades para el bronce serán de 25.000, 12.500 para el boxeador y los otros a repartir entre el técnico y su federación.

Los que pierdan en los cuartos de final y acaben quintos percibirán 10.000 dólares de la IBA, con lo que el montante global en este apartado será de 3,1 millones de dólares.