Los 'Hispanos' se meten ya en el Europeo de 2026

En la ciudad de Fasano, sobre la cancha del Palazzetto dello Sport, los pupilos de Jordi Ribera respondieron al buen inicio del combinado italiano y se despegó en el marcador (5-9) gracias a dos goles de Aleix Gómez en carrera. Un 7 metros transformado por Leo Prantner cortó la racha de los 'Hispanos' y luego Giacomo Savini se animó en ataque.

Además, la selección anfitriona aprovechó bien varias superioridades numéricas por obra de Andrea Parisini en posición de pivote, habiendo ganado la espalda a Imanol Garciandia durante sus situaciones defensivas de 2 vs 2. Pese a acercarse a un solo gol un par de veces, los pupilos de Bob Hanning se marcharon al descaso con un 14-16 en contra.

En la reanudación, los certeros contragolpes de Ian Tarrafeta y los lanzamientos lejanos o en tromba de Daniel Dujshebaev hicieron daño a Italia, que primero se vio cinco dianas abajo (20-25) y que después tuvo un arreón tras un tiempo muerto bajo música de la película 'Gladiator'.

Pero la acelerada y discotequera versión del tema 'Now We Are Free' fue metáfora de cómo los locales afrontaron el desenlace del encuentro. España recuperó la renta de +5 (24-29) y en el tramo final anuló el doble avanzado de la zaga 'azzurra', sellando una victoria que le valió para situarse con ocho puntos en el liderato del Grupo 4.