atletismo

Duplantis vuelve a romper el récord de salto de pértiga

El sueco Armand Duplantis volvió a romper el récord del mundo de salto de pértiga este martes en el Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría), con una marca de 6,29 metros.

EFE

Madrid |

Este nueva plusmarca universal de Duplantis supera en un centímetro a la registrada el pasado 15 de junio en la reunión de Estocolmo, séptima parada de la Liga de Diamante, cuyo récord quedó fijado en 6,28 metros. El saltador de 25 años batió su propia marca en el segundo intento, tras saltar 6,11 metros en la primera, tras tocar la barra, que a pesar de moverse, se mantuvo sin caerse sobre los tacos.

Así, este es el decimotercer récord del mundo para el pertiguista sueco desde que en febrero de 2020 arrebatase al francés Renaud Lavillenie la primera posición en la clasificación mundial de todos los tiempos al saltar 6,17 metros en la localidad polaca de Torún.

