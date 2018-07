Pau Gasol valora congelar su esperma si va a los Juegos Olímpicos de Río

"Congelar el esperma es una medida de precaución que la está recomendado cualquier médico que entienda de este virus. Es una opción, si finalmente voy a los Juegos", ha manifestado.

Gasol ha presentado este miércoles en el Centro de Estudios del Deporte Melcior Colet la duodécima edición de la academia que lleva su nombre y que este año ha elegido como escenario Barcelona, adonde acudirán 200 jóvenes, del 26 de junio al 2 de julio, para entrenarse a baloncesto.

Sin embargo, las dudas que aun mantiene de participar con la selección española en los próximos Juegos Olímpicos han acaparado buena parte del acto. "Cada día aparecen informaciones nuevas sobre el virus del zika y las cosas pueden cambiar de un día para otro. Cuando tenga la decisión tomada, la comunicaré abiertamente, pero será antes de que empiece la concentración con la selección", ha indicado.

Sergio Scariolo ha convocado a los 24 preseleccionados para el próximo 1 de julio, el mismo día en que Pau Gasol podrá empezar a negociar con las franquicias de la NBA en su condición de agente libre. En este sentido, el pívot del Chicago Bulls ha dejado claro que, pese a estar a punto de cumplir 36 años, no se plantea regresar a Europa: "Me he encontrado en un buen momento de forma en estas dos últimas temporadas y quiero seguir en la mejor Liga del mundo, con los mejores jugadores. No voy a desaprovechar esta oportunidad". Antes de empezar una nueva campaña en Estados Unidos, el pívot catalán debe decidir si se une a sus compañeros de selección para pelear por su tercera medalla olímpica.

Hace unas semanas, Pau Gasol ya alertó de los peligros del virus del zika y de la falta de información que hay al respecto, a la vez que anunciaba que estaba sopesando no acudir a los Juegos Olímpicos por este motivo. Aun mantiene sus dudas. "Me ha gustado la concienciación general que ha despertado mi intervención y que se haya hablado más del tema. Por este lado, estoy contento y orgulloso del paso que di, pero la realidad sigue siendo preocupante", ha insistido.

Para Gasol asegura que "los riesgos seguirán estando por mucho que sean minimizados" y aun hay "bastante incertidumbre con el periodo de tiempo que el virus se queda en la sangre y, sobre todo, en el esperma del hombre".

"La OMS ha duplicado de cuatro a ocho semanas el tiempo de precaución y quién sabe si de aquí a poco dirán que es de doce semanas", ha apuntado Gasol, quien ha insistido de que éste virus, causado por la picadura de un mosquito, aun no está bajo control. "No sólo por las mujeres embarazadas, también por muchos deportistas que están en una etapa de su vida fértil. Es algo que te tienes que pensar. El virus parece que está evolucionando, se está comportando de una manera que no lo había hecho en 50 o 60 años y en Brasil creo que ya son un millón y medio de infectados. Todo eso va sumando y no es para tomárselo a la ligera", ha concluido.