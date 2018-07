El francés Camille Lacourt acusa al chino Sun Yang de dopaje: "Mea violeta"

"ESPERO QUE LA FINA REACCIONE RÁPIDAMENTE"

El subcampeón del mundo de 100 metros espalda mostró su decepción por no lograr una medalla en Río y cargó duramente contra los nadadores chinos, a los que acusó abiertamente de doparse. "Nunca he tomado un producto prohibido, pero cuando veo a los otros, da la impresión de que sí. No tienen nada que hacer en el deporte. Deberían hacer su Federación de dopados y competir entre ellos. Me asquea ver a tramposos en los podios. En el 200 libre, Sun Yang, mea violeta", aseguró.