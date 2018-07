Facebook restaura la cuenta de Willy Toledo, que cerró "por error"

La red social eliminó una entrada del actor e inhabilitó la cuenta durante un mes tras recibir denuncias de algunos usuarios que consideraban que el contenido violaba los términos de uso de la comunidad. Toledo publicó una primera entrada la semana pasada en la que llamaba "gusano" a Ortega, que tras su segundo puesto en la final de 110 vallas rechazó la bandera cubana y se envolvió en la española.

Es "un pobre hombre", decía el actor, "no le deseo en absoluto todo el mal que ya se encargará de hacerle esta España miserable cuando deje de ganar medallas". Esa publicación desató una avalancha de reacciones en redes sociales, pero la inhabilitación por un mes en Facebook se produjo por otro comentario posterior en el que Toledo se "cagaba" en la medalla en cuestión y denunciaba un linchamiento mediático-popular.

Este fue el comentario borrado de su muro por los administradores. "No insultaba a nadie", afirmó el actor, quien insistió en que el término "gusano" está aceptado internacionalmente para definir a los desertores cubanos.

La entrada vuelve a aparecer en su perfil de la famosa red social, que vuelve a estar activo. Según Toledo, no es la primera vez que Facebook le inhabilita la cuenta temporalmente. "Me la han cerrado cinco veces, la penúltima por publicar una canción de Patti Smith en la que decía 'Jimmy Hendrix was a nigger' (término despectivo para referirse a los negros)", señaló.