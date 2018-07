Facebook cierra la cuenta de Willy Toledo durante un mes por "cagarse" en la medalla de Orlando Ortega

Willy Toledo VS. Orlando Ortega / Celebrities.es

La red social Facebook ha cerrado durante un mes la cuenta del actor madrileño Guillermo Toledo tras sus críticas a la medalla conquistada en los Juegos de Río por el atleta cubano nacionalizado español Orlando Ortega, según ha confirmado el actor. Toledo publicó una primera entrada la semana pasada en la que llamaba "gusano" a Ortega, que tras su segundo puesto en la final de 110 vallas rechazó la bandera cubana y se envolvió en la española. Es "un pobre hombre", decía el actor, "no le deseo en absoluto todo el mal que ya se encargará de hacerle esta España miserable cuando deje de ganar medallas".

Esa publicación desató una avalancha de reacciones en redes sociales, pero la inhabilitación por un mes en Facebook se produjo por otro comentario posterior en el que Toledo se "cagaba" en la medalla en cuestión y denunciaba un linchamiento mediático-popular, y que ha sido borrado de su muro por los administradores.

No considera grave decirle "gusano" a Orlando Ortega

"No insultaba a nadie", ha afirmado el actor de "Al otro lado de la cama", que ha insistido en que el término "gusano" está aceptado internacionalmente para definir a los desertores cubanos. "Me pregunto cómo reaccionaríamos si Carolina Marín -oro en bádminton- decidiera irse a Cuba después de haber sido formada aquí y tras ganar la medalla rechazara la bandera española", comenta.

Al mismo tiempo ha denunciado que "la extrema derecha tiene carta blanca para insultar", citando el ejemplo de los insultos recibidos hace meses por la diputada de la CUP Anna Gabriel. Toledo considera que más allá de la "censura" en Facebook, lo interesante es que "a la gente le enseñan la luna y mira el dedo".

En ese sentido, insistió en el olvido que sufren los atletas antes de llegar a ganar medallas. "Mireia Belmonte ha sido despreciada por el COI, por la federación de natación y por el gobierno, pero ahora es una heroína española", ha criticado.

No es la primera vez que le cierran Facebook

También ha recordado que no es la primera vez que Facebook le inhabilita la cuenta temporalmente. "Me la han cerrado cinco veces, la penúltima por publicar una canción de Patti Smith en la que decía 'Jimmy Hendrix was a nigger' (término despectivo para referirse a los negros)", ha señalado.