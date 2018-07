Jordi Majó: "Me han ofrecido a Ramos pero no voy a entrar en el juego"

Sergio Ramos, que está negociando su ampliación y mejora de contrato con el Madrid, ha entrado en la agenda del proceso electoral del Barcelona, después de que su nombre se haya vinculado a algún precandidato.

"Un intermediario de Sergio Ramos, que no es su hermano René, se nos ofreció como baza electoral. Aunque no sé si a algún otro precandidato. No vamos a entrar en este juego, ni vamos a ser el motivo para subir su caché en el Madrid", ha sentenciado Majó.

"Si otro precandidato a las elecciones del Barcelona ha aceptado, es su problema. Nosotros lo descartamos totalmente", ha subrayado el aspirante a la presidencia del FC Barcelona.

Entre sus propuestas, destacan implantar el voto electrónico y de fichar a Michael Laudrup como 'mánager' o director deportivo. En un céntrico hotel de Barcelona, Majó ha presentado sus propuestas para el largo mes que queda hasta las votaciones, aunque antes deberá pasar el primer corte, con la recogida de las 2.534 papeletas de apoyo.