Isco: "Quiero marcar mi historia con el club y la selección"

Isco Alarcón, centrocampista de la selección española y del Real Madrid, destacó que es "muy fácil entenderse" con Andrés Iniesta y calificó de "halago" que le comparen con él, al tiempo que remarcó que "quiere marcar también historia" con el equipo nacional.

"Con Andrés (Iniesta) muy bien. Es muy fácil entenderse con él, igual que con todos los jugadores de aquí, que son muy buenos", explicó en conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde España esta concentrada para el partido amistoso del próximo martes contra Holanda en el Amsterdam Arena.

"Es un halago que me comparen con Andrés por todo lo que ha conseguido, pero, ya lo he dicho muchas veces, que no me gustan mucho las comparaciones. Andrés es Andrés; yo soy Isco, soy diferente y quiero marcar mi historia también con mi club y con la selección", añadió el futbolista, destacado el viernes ante Ucrania.

De ese encuentro de la fase de clasificación para la Eurocopa 2016, ganado por España por 1-0 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, Isco admitió que "no hubo el mismo ritmo" en el segundo tiempo que en la "primera parte".

"Hicimos un primer tiempo muy bueno, en el que pudimos irnos con algún gol más a favor", agregó. "Y en la segunda, también como consecuencia de que ellos hicieron una buena presión y una buena segunda parte, nos dificultó un poco más nuestro juego", prosiguió el centrocampista, que remarcó que su conjunto se fue "contento por los tres puntos, que eran importantes" aunque reconoció que las "sensaciones de la segunda parte no fueron tan buenas como las de la primera".

En ese sentido, según explicó, están "trabajando para ser más constantes durante todo el partido, pero en general contentos con los tres puntos", insistió el jugador, que tampoco está preocupado de que un excesivo toque en medio campo merme la profundidad ofensiva y la generación de ocasiones sobre la portería contraria.

"En la selección no estamos marcando tantos goles, pero el partido del viernes tuvimos muchas ocasiones para hacer goles. Y la diferencia es esa, que entre la pelotita. Esto puede cambiar de un partido a otro, en cuanto estés acertado de cara al gol", añadió Isco, ya con la mirada en el amistoso del martes frente a Holanda.

Es un duelo con recuerdos encontrados en el último lustro para la selección española: en el Mundial de Sudáfrica 2010, España superó al combinado 'oranje' en la final del torneo y se proclamó campeón del mundo; en la cita intercontinental del pasado verano en Brasil 2014, ese rival le goleó por 1-5 en Salvador de Bahía.

"El primero, yo estaba todavía en el Valencia y lo vi en la residencia. (Con el gol de Iniesta), como todos los españoles nos volvimos locos y yo personalmente salí a dar una vuelta para ver el ambiente que había por las calles. Fue una locura. Y el segundo me pilló de vacaciones el verano pasado", repasó. El de este martes será a beneficio de la Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE).

"Es importante ayudarnos entre todos para que así estemos más contentos con todos nosotros y que se mire a nuestro favor también. Nosotros estamos muy implicados y que pueden contar con nosotros para todo lo que necesiten", concluyó.