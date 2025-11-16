El "Impuesto Revolucionario" de la Federación de Patinaje a sus deportistas

Polémica con una norma del reglamento interno de la Federación Española de Patinaje. El periodista Rafa Fernández ha desvelado en Radioestadio que los deportistas están obligados a donar el 25% de lo que ganen en sus premios a la Federación, siempre que sean superiores a 3.000 euros. En el caso de que no lo hagan, se expondrán a sanciones, como la expulsión de la selección.

La norma dice lo siguiente: "Los y las deportistas beneficiados de una beca RFEP, ADO, ADOP, CSD TEAM LITE o PODIU, que compitan representando a España a través de esta federación de patinaje, en disciplinas en las que se obtengan premios económicos tanto en pruebas individuales como colectivas, igual o superiores a 3.000 euros tienen que donar el 25% del importe total a la Federación de Patinaje. Contribución reinvertida íntegramente en acciones en beneficio de los técnicos, del desarrollo de la modalidad y en futuras convocatorias".

"Incredulidad", "extorsión" o "mafia", así la han calificado "ilustres deportistas"

Es decir, como mínimo estos deportistas están obligados a donar 750 euros. Además, la norma, publicada por la Federación Española de Patinaje -y aparece el logo Consejo Superior de Deportes (CSD)-, añade: "El incumplimiento podrá conllevar sanciones disciplinarias, incluida la expulsión del equipo oficial de la selección nacional". Si los deportistas no donan ese dinero, no podrán volver a competir con el combinado nacional.

La normativa publicada por la Federación Española de Patinaje | Onda Cero

Aunque Rafa Fernández no ha dado nombres, según la información de la que dispone, "ilustres deportistas y dirigentes de nuestro deporte no dan crédito". Términos como "extorsión", "mafia" o "incredulidad" son algunos de los que estas personalidades han utilizado para definir esta normativa.

"Ha habido avances", sobre las becas de los deportistas olímpicos

El periodista, además, ha aportado nuevas informaciones sobre las becas de los deportistas olímpicos. Hace unos días también reveló en Onda Cero que los medallistas y diplomas olímpicos de París 2024 no habían recibido todavía "ni un euro". Si bien, en estos últimos días "ha habido avances", ha comentado.

Según ha podido saber, a los pocos días de desvelar esta información, a los deportistas les llegó el documento del plan ADO que tienen que firmar de forma obligatoria para poder recibir esas becas. Aunque es un documento un tanto "leonino", en palabras de Fernández, ya que les exprimen "con los derechos de imagen" y les quitan "muchas de las opciones de conseguir ingresos". Pero "no les queda otra", ha añadido.

Además, el secretario de Estado y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Martínez Uribes, ha pasado por el Congreso de los Diputados, más de dos años después de su última comparecencia. Allí le han preguntado por la información revelada en Onda Cero.

Algunos han cobrado, otros todavía no

Uribes ha asegurado que los deportistas sí han cobrado lo correspondiente a 2024, si bien, tal y como ha recordado Rafa Fernández, "lo correspondiente a 2024 es lo que habían conseguido en 2023. Lo que no han cobrado casi un año y medio después son las becas para París 2024". Algunos sí han cobrado una parte porque ADO, después de que los deportistas hayan firmado el documento, ha pagado el 20% del dinero a las federaciones, pero el resto debe pagarlo el CSD.

Hay deportistas que ya han cobrado, pero en otros deportes todavía no, aunque según la información de Onda Cero, todo el pago de esa parte ya ha llegado a la mayoría de las federaciones.

Por su parte, el CSD ha difundido la siguiente información: "Las federaciones han cobrado en 2025 más de 81 millones de euros. Se les está pagando según van presentando las correspondientes justificaciones. Hasta final de año, la previsión es que reciban más de 120 millones. En 2024 recibieron 153 millones de euros. Hace 10 años, en 2015, las subvenciones totales fueron de 42 millones de euros".

Los deportes de equipo, excluidos de las becas de transición

Sobre las becas de transición hay una resolución del CSD del 22 de septiembre de 2025 que establece que estas becas son "para los deportistas que han decidido anunciar su retirada", tal y como ha explicado Fernández. Estas becas están destinadas a medallistas y diplomas de París 2024 que anuncien su retirada oficial durante 2025.

Sin embargo, aquellos que practican deportes de equipo como el waterpolo o el hockey, entre otros, donde en ocasiones su sueldo no llega ni a los 1.000 euros, no pueden optar a estas becas. "Les han excluido. ¿En qué están pensando? No lo entiendo. Es discriminatorio", ha lamentado Rafa Fernández.