Imane Khelif abandona el boxeo tras meses de polémicas sobre su género

La carrera deportiva de Imane Khelif se ha visto frenada de golpe. La campeona olímpica argelina, cansada de la polémica que la ha rodeado en los últimos años, ha decidido dar un paso al lado y alejarse de los cuadriláteros. La noticia la ha confirmado su antiguo representante, Nasser Yesfah, en una entrevista concedida al diario francés Nice-Matin.

El nombre de Khelif comenzó a ocupar titulares en 2023, justo antes del Mundial de Nueva Delhi. En aquella cita, la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (IBA) obligó a varias púgiles a someterse a pruebas de género. Khelif aceptó, pero el resultado nunca le fue comunicado. Lo único que recibió fue una descalificación fulminante antes de debutar.

"En ese momento me convertí en su entrenador y representante, recuerda Yesfah. Conseguí que obtuviera una licencia como boxeadora del club Nice Azur Boxe con el único objetivo de prepararse para los Juegos de París".

El oro olímpico que avivó la polémica

Meses después, en 2024, una filtración de aquella prueba cromosómica aseguró que la boxeadora tenía gametos masculinos. El Comité Olímpico Internacional decidió impugnar la decisión inicial y le permitió competir en París. Allí, Khelif no solo participó, sino que dominó con contundencia hasta colgarse la medalla de oro, lo que desató aún más críticas y ataques, especialmente en redes sociales. La presión llegó a tal nivel que la propia deportista tuvo que denunciar ciberacoso agravado.

Una retirada inesperada

El desgaste acumulado ha terminado pasando factura. "Actualmente, lo ha dejado todo. Se ha ido de Niza y del mundo del boxeo", confirma Yesfah. No obstante, no cierra del todo la puerta a un posible regreso. "Puede seguir entrenándose en Argelia o en Qatar, pero nada más. Y también sigue viajando, principalmente por contratos de patrocinio".