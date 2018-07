Ramos niega la celebración de una fiesta en el hotel de la Selección

Sergio Ramos, segundo capitán del Real Madrid, dio la bienvenida al técnico italiano Carlo Ancelotti a su equipo desde la concentración de la selección española que disputa la Copa Confederaciones, y aseguró que los jugadores del conjunto blanco están "encantados" con su llegada. "Sólo puedo hablar bien de Ancelotti", aseguró Sergio Ramos en rueda de prensa.



"Conozco cómo es como entrenador y el currículum que ha mostrado a nivel internacional. Si es oficial, estamos encantados de que esté con nosotros", añadió.

La noticia de la contratación de Ancelotti por el Real Madrid para las próximas tres temporadas llegó rápido a la concentración de la selección española en Fortaleza, donde están cuatro jugadores blancos: Iker Casillas, Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa y Raúl Albiol.

Ramos critica la información sobre una supuesta fiesta

En otro orden de cosas, el sevillano cargó con dureza contra el periodista que publicó que el [[LINK:INTERNO||||||robo a seis jugadores de la selección]] llegó tras una fiesta privada en el hotel de concentración con mujeres y alcohol, y dijo que "la ley" pondrá todo "donde se merece".



Las reacciones de los integrantes de la selección española siguen llegando tras la publicación ayer, lunes, en Brasil de un reportaje en el que informaba de la investigación policial por los robos que sufrió España en su hotel de concentración en Recife, según la web, tras [[LINK:INTERNO||||||una fiesta privada en el hotel con "cerveza, caipirinha y strip-poker"]].



Y con más fuerza se expresó Sergio Ramos, que lamentó que alguien puede poner en peligro la vida personal de los futbolistas.

"No estamos para hablar de fiestas, si no para mostrar el fútbol"

"Esperemos que FIFA desacredite a este mentiroso que intenta hacerse conocido a través de una generación de futbolistas que venimos demostrando ser la mejor en los últimos años", aseguró Ramos en una rueda de prensa.



"Quiere aprovechar para hacerse conocido pero no se puede jugar con la reputación de un país como España que tiene una imagen súper limpia, ni con personas con familias, novias y niños. Pone en duda todo eso con una noticia de mucha gravedad", añadió.



La RFEF ha tomado medida en el asunto y denunciará al autor del reportaje. Ramos espera que pague caro lo publicado.

"Esperemos que la ley le ponga donde se merece y que todo siga por el camino que nos ha marcado una trayectoria súper limpia y honesta mundialmente en ese aspecto", aseguró.



"Está en manos de la policía. Nosotros dormimos muy tranquilos, con la conciencia limpia. Si se actúa es porque no se puede inventar algo así que puede generar muchos problemas personales a algunos futbolistas. No estamos para hablar de fiestas, si no para mostrar el fútbol que nos ha hecho campeones del mundo y Europa. No venimos aquí para dejarnos llevar por comentarios de gente que miente. Solo para jugar al fútbol", agregó.



Por último, Ramos apuntó la posibilidad de que estas informaciones salgan como un intento de desestabilizar a una selección a la que ven favorita al título de la Copa Confederaciones con Brasil como gran rival.



"Quizás sea una estrategia por parte de ellos, pero la selección a estas alturas no estamos para desestabilizarnos por comentarios sin importancia. Venimos a transmitir con toda la tranquilidad lo que hacemos bien en el campo de juego", sentenció.