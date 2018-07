España comienza ante Uruguay su camino para levantar la Copa Confederaciones

Comienza la andadura de España en la Copa Confederaciones de Brasil. Comienza la primera piedra de toque de la selección de Del Bosque de cara al Mundial 2014 en el país sudamericano. El debut contra un equipo de los grandes. De los históricos. De esos que tienen estrellas en el escudo. Uruguay será con quien los españoles tengan que verse las caras. Uruguay, campeona de la Copa América y cuarta en la Copa del Mundo de Sudáfrica.

Uruguay sí. Una selección fuerte. Pero una selección que no ha ganado nunca a España en ninguno de los nueve partidos que a ambos han enfrentado, aunque ninguno de dichos encuentros fue oficial. Este sí lo es, y este es de los importantes. De los importantes porque es un título, un título que a los de Del Bosque les falta. Un título con pocos duelos en los que hay que procurar ganar en todos... y sobre todo procurar no perder.

Dudas en la portería y en el ataque

Y para no perder hay que evitar encajar goles. Justo donde entran en juego el sistema defensivo y, en gran parte, el portero. Portero que Del Bosque sigue sin tener claro, porque Del Bosque aún no sabe, o si lo sabe no lo ha desvelado, quién será el que ocupe el arco de la selección ante la Celeste. Reina, Casillas o Valdés. Aunque Pepe parece que no será el elegido, tanto Víctor como Iker podrían ser los elegidos para actuar frente a Uruguay.

Sea lo que sea, garantías hay de sobra para la puerta. Y sea lo que sea, garantías hay también en el apartado ofensivo, aunque cierto es que el gol es una de las asignaturas pendientes. No ha querido decir nada Vicente sobre si habrá delantero o si habrá falso '9'. Soldado, Torres, Villa... o Cesc. El mediocentro podría ser el 'punta' viendo la poca confianza, por él mismo dicha, que tiene Del bosque en los delanteros españoles de la Confecup.

Opciones hay, sin duda. Bastantes opciones. Y calidad también hay. Sin duda. Xavi, Iniesta, Silva... y Mata, Pedro y demás. Y también hay garra, porque la garra es fundamental para ganar algunos partidos, más si son contra una selección tan potente como Uruguay. Javi Martínez, Sergio Ramos, Piqué... pasando por la profundidad en banda que ofrecen el propio Pedro, Jesús Navas, Azpilicueta y Jordi Alba.

Poderoso tridente uruguayo

Cualquier posibilidad es buena si sirve para batir al cuadro uruguayo. Un equipo con fuerza, con mucha fuerza. Los de Tabárez no serán la selección más sutil del mundo, pero sí son un equipo comprometido con lo que representan y con la idea de su técnico. Pero sobre todo con pólvora arriba. Con Luis Suárez, con Edinson Cavani y con un siempre peligroso Diego Forlán, a pesar de que parece que su mejor momento ya ha pasado.

Con ellos, o contra ellos más bien, será con quienes se vean las caras los zagueros españoles. Con Uruguay será con quien juegue España en el inicio de su camino hacia la Copa Confederaciones de Brasil. Para poner la guinda a un lustro mágico que comenzó con la Eurocopa de 2008 y que, de momento, ha terminado con la de 2012. Comienza la Copa Confederaciones; comienza la lucha por el único título que le falta a la selección española.