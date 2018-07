La Liga ha decidido no convocar una huelga en el fútbol español con la esperanza de que dentro de poco se realice un Real Decreto para la veta centralizada de los derechos televisivos. Tebas asegura que no hacía falta ningún planteamiento de huelga porque están convencidos de que se llegará a un acuerdo.

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha explicado en rueda de prensa posterior a la reunión en Barcelona que no habrá huelga en el fútbol español. Tebas comenta "que si todo sigue su curso no hay que plantear ningún parón porque pronto se realizará el Real Decreto para la venta centralizada de los derechos televisivos".

Aun así comenta que "si hay convocatoria de huelga será para concienciar a todos de la importancia de este nuevo contrato de venta de derechos televisivos centralizada. Si se hace el paro es por ese motivo, porque es muy importante que todos sepan que el futuro del fútbol español está en ese Real Decreto".

No obstante, Miguel Cardenal y Javier Tebas están en consonancia con este asunto ya que se están viendo obligados a plantear estas decisiones por el futuro de la competición. Si no se consigue, el fútbol español estará en la quinta o sexta categoría. No descarto ningún tipo de medida", aseguró en rueda de prensa.