Zidane: "No me imagino un Real Madrid sin Keylor Navas, no contemplo su salida"

Zidane compareció ante los medios antes del partido frente al Valladolid , y el técnico blanco ha insistido en que cuenta con Keylor Navas y no contempla su salida. El francés no ha querido hablar de Neymar y sí se ha referido a la expulsión de Modric en la jornada 1: "Sé que no tuvo la intención de hacer daño al rival".

Keylor Navas

No me imagino un Real Madrid sin Keylor Navas, no contemplo su salida. Siempre ha sido un jugador importante y él no me ha dicho que quiera marcharse. Es un profesional, quiero contar con él.

Neymar

Pienso únicamente en lo que vamos a hacer contra el Valladolid.

Plantilla

Los jugadores que tengo son los que están aquí. Jugaremos un partido mañana, y hasta el 2 puede pasar de todo. Algunos pueden venir, otros pueden irse... Yo quiero que llegue el día 2 para que no haya más preguntas sobre esto.

Cláusulas del 'miedo'

No controlamos esto. Lo importante son las reglas, lo que hay entre clubes, y ahora ha cambiado eso. Los jugadores pueden jugar y nosotros tenemos que aceptar eso.

Partido contra el Valladolid

Aquí no hay partido trampa, no hay pequeños partidos. No puedes decir que juegas contra el Valladolid y que lo vas a ganar. Es un equipo valiente, seguro que vienen aquí para hacer bien las cosas. Tenemos que crecer con respecto a Vigo.

Tema Neymar

No me preocupa. Lo que me preocupa es el partido de mañana.

Modric y la nueva regla del tendón de Aquiles

Lo siento, porque no tuvo la intención de hacer daño al rival.

Jugadores que pueden salir

Los que están aquí quieren estar aquí. Ellos quieren ser importantes en la plantilla.

Gareth Bale

El otro día hizo un buen partido. A nivel defensivo también hizo buen trabajo, tenemos que seguir en esta línea. Tenemos que crecer más para conseguir cosas importantes. Todos van a ser importantes.

Qué ha cambiado con Bale

Lo que ha cambiado es que se va a quedar. El interés es que el jugador se quiere quedar, y eso es lo más importante. Es verdad que había muchas cosas alrededor, yo también hablé de eso. Pero vamos a contar con él y es un jugador importante. Lo ha demostrado y ahora tiene que demostrar de nuevo el jugador que es.

James Rodríguez

El jugador es el mismo. Juega muy bien al fútbol, ha vuelto de Alemania y estamos contentos de verle aquí. Quiero ver de ahora en adelante y él está contento de haber vuelto.

¿Hubiera preferido mantener a Kubo?

Queremos lo mejor para el jugador y se ha tomado esta decisión. Tenía la posibilidad de jugar y espero que lo haga en el Mallorca para crecer.

Portero en caso de que salga Keylor Navas

Keylor está aquí y pienso solo en tenerle aquí. Es un jugador importante para nosotros.

Mensaje a la afición del Real Madrid

La gente siempre tiene ilusión de ver a su equipo y que su equipo gane. Lo que pedimos es que siga haciendo lo mismo, nosotros queremos dar la posibilidad de que estén contentos en cada partido.