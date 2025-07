Yeray Álvarez, positivo por dopaje: el jugador emite un comunicado

Yeray Álvarez ha revelado este jueves que ha sido suspendido de manera provisional tras haber dado positivo en un control antidopaje realizado por la UEFA. La prueba tuvo lugar tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League frente al Manchester United. Según ha explicado el propio jugador, todo se debe a un "error humano" relacionado con su tratamiento contra la alopecia.

"Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y, sinceramente, no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas", ha confesado el zaguero a través de sus redes sociales, donde también ha hecho público un extenso comunicado con su versión de los hechos.

El origen del positivo, un medicamento preventivo

Yeray ha detallado que desde que superó su enfermedad, sigue un tratamiento para frenar la caída del cabello. Según ha podido comprobar junto a su equipo médico, el positivo proviene de la ingesta involuntaria de un medicamento que contenía una sustancia vetada por la Agencia Mundial Antidopaje.

"El positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida", aclara en su nota. El caso se encuentra ahora en fase de instrucción, bajo confidencialidad, y, por tanto, el futbolista no puede realizar más declaraciones públicas hasta que se resuelva el procedimiento.

El respaldo del Athletic y la espera por una resolución

La noticia ha tenido un impacto evidente en el entorno rojiblanco, aunque el club ha salido en defensa de su jugador. En un breve comunicado institucional, la entidad ha mostrado su "total respaldo a Yeray Álvarez" y ha lamentado lo ocurrido como "un error humano". También ha manifestado su "plena confianza en los órganos encargados de resolver el caso".

Desde Ibaigane no se darán más explicaciones mientras el proceso siga abierto, pero sí han querido dejar claro que, una vez concluya, tanto el club como el jugador ofrecerán todas las aclaraciones pertinentes.

Yeray a la espera

Mientras tanto, Yeray se mantiene apartado de la competición y centrado en demostrar su inocencia. "Lamento mucho esta situación pero, con el apoyo del Club, estoy trabajando en mi defensa con el convencimiento de poder volver a los terrenos de juego lo antes posible". El jugador ha asegurado además que, una vez finalice el proceso, dará “todas las explicaciones necesarias", explicó el defensa del Athletic .