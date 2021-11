Xavi: "La vía para llegar al resultado es jugar bien"

Su debut en el banquillo: "Estoy muy ilusionado. Estoy menos nervioso que cuando era futbolista. Hemos intentado implantar nuestro estilo, aunque no hemos tenido mucho tiempo para trabajarlo. Tenemos jugadores que ya han jugado así. Debemos ir todos a una. Somos una familia".

Derbi ante el Espanyol: "En un derbi siempre hay tensión, hay nervios. Les he dicho a los jugadores que estén tranquilos. Hemos de competir contra un equipo que está muy bien trabajado. Pero lo que he visto en los entrenamientos me gusta. Vamos a necesitar a la afición, porque queremos volver al optimismo con resultados. Un derbi siempre es especial, sobre todo para la gente de la casa".

Implantar su estilo: "No sé cuánto tardará en verse nuestro sello. Esta semana hemos sido muy pesados, tenemos que serlo, con charlas individuales y colectivas. Les hemos dicho lo que queremos y espero que ya mañana se vean cosas en nuestro juego, en lo táctico, y en el resultado, porque nosotros estamos aquí para eso. Nuestra vía para llegar a ello es jugar bien al fútbol, teniendo el balón, generando ocasiones".

Pelear por los títulos: "Nuestro objetivo es ir ganando. Es verdad que no estamos en la mejor posición. Pero el Barça tiene que pelear por los títulos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Intentaremos jugar bien, porque creemos que así es más fácil llegar al resultado. Pero es verdad que tenemos urgencias, somos novenos y esta es nuestra realidad".

El apoyo del público: "Hago un llamamiento a la afición, porque necesitamos a nuestra gente. Que nos animen, que lo den todo. Nosotros nos vamos a entregar, por actitud no va a ser. Tenemos que estar muy unidos. Si están tan entregados como el día de mi presentación, es suficiente".

El fichaje de Dani Alves: "Fue una decisión tomada entre todos. Va a sumar en muchas coas, porque tiene carácter, es un ganador. No lo hemos fichado de hoy para mañana, sin que hemos visto sus partidos, está muy bien físicamente. Asociativamente es de uno de los mejores jugadores que he visto en mi carrera. La pena es que no podrá jugar hasta enero".

Normas en el vestuario: "Yo también tengo mucha vida fuera del campo, todos la tenemos, pero las normas son fundamentales. No he tenido que ser ningún sargento. Es un tema de orden más que de disciplina. Está yendo todo muy bien. Se le ha dado mucha importancia a lo de las normas y no la tiene, es un tema de orden, no hace falta gritar, Cuándo ha habido orden, todo ha funcionado".