Xavi: "El producto es una vergüenza, el árbitro se inventa la mano"

"Para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Y además en la reunión lo dijeron. Uno de los puntos era que entendían a los entrenadores y a mí no me han entendido. La segunda que para pitar manos tenían que ser claras y esta no lo era. Ya en la reunión me dio mala espina. El VAR es una herramienta fantástica y no se usa bien. Es una pena", dijo.

"El producto es una vergüenza. Hoy sí. Normal que la gente no quiera ver fútbol. Esto no ha sido un partido. No es la primera vez que nos expulsan. La mano de Gavi no queda claro. En la reunión nos dicen cosas que no se cumplen. Estamos contrariados, ha sido una injusticia muy grande. Para mí es una vergüenza absoluta” concluyó.

Bordalás responde a Xavi

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este domingo, después de empatar 0-0 ante el Barcelona, que la opinión de Xavi Hernández es una forma de justificar el pinchazo de su equipo en el Coliseum "con un plantillón"

“Son opiniones y no creo que Xavi le haga un favor a nuestra Liga cuando presumimos que es una de las mejores del mundo. La grandeza del fútbol es que un equipo pequeño plante cara al Barcelona y pueda conseguir la victoria. No lo comparto y es una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos con un plantillón. No lo comparto y no hace un favor a nuestra Liga”, dijo.

“No ha beneficiado a ningún equipo más que a otro. De hecho, la jugada más violenta del partido ha sido de uno del Barcelona. Lo dice para justificarse. No justificaría mi empate con el juego del rival. Es una gran falta de respeto".