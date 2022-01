Xavi: "El presidente marca el camino"

El optimismo de Laporta: "El objetivo es volver. Antes íbamos novenos y ahora estamos quintos. Estamos volviendo. Hay que seguir al presidente. Trabajamos muy duro las 24 horas, en el mercado de invierno, en la próxima temporada… Fichajes como el de Ferran hacen que la afición respire, aunque estemos en una situación difícil. Estoy de acuerdo con el presidente, esa es la mentalidad. No sirve de nada hundirse en la miseria. Hay que seguir al presidente, es el que marca el camino y sus palabras me parecen muy bien".

El partido de Copa: "Espero un partido difícil, sabemos de la dificultad de este tipo de partidos. Somos favoritos, ellos estarán muy motivados. Vamos con mucha ilusión, somos el vigente campeón y nuestro objetivo es ganar la Copa".

La posible llegada de Morata: "No vamos a estar hablar de hipótesis, es mejor que hablemos de los que están, de los tenemos. No hablo ni de Morata ni de Haaland, ellos no son mis jugadores, en este momento no".

La renovación de Dembélè: "Estoy esperando a que haga un esfuerzo. Creo que el proyecto deportivo no puede ser mejor para él. No va a ser más feliz que aquí en ningún sitio, así se lo he transmitido. Ahora es una cuestión de tiempo, a ver qué decide. Espero un esfuerzo por su parte".

El estreno de Alves: "Le veo muy bien. Le veo espectacular en los entrenamientos, con una gran intensidad, no la ha perdido. Tiene un ritmo competitivo muy alto, le veo con mucha ambición. Es un profesional de la hostia. Le necesitamos, necesitamos sus pases, sus llegadas por banda y su talento. Para mí es un jugador superlativo".