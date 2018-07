Xavi se despide entre lágrimas de un Camp Nou entregado pero promete volver

"#6RACIESXAVI, 17 temporadas (1998-2015)" es el lema que podía leerse en la inmensa pancarta que se desplegó en la grada lateral del Camp Nou justo antes del partido contra el Deportivo. El homenaje hizo que el partido comenzara con algo de retraso, aunque hubo tiempo para que Xavi se hiciera su última foto formando en el once titular del Barcelona en Liga.

Los aficionados del Camp Nou han aprovechado los prolegómenos del partido contra el Deportivo de la Coruña para homenajear a Xavi Hernández, en su último partido de Liga con la zamarra del Barcelona, con una inmensa pancarta que ha ocupado dos de los tres graderíos del estadio. "#6RACIESXAVI, 17 temporadas (1998-2015)", se ha podido leer en una inmensa pancarta situada en la grada lateral del templo azulgrana, con un dibujo del centrocampista vestido con la camiseta del Barcelona.

El 'tifo' se ha situado en la misma zona del Camp Nou donde hace algo más de un año se desplegó otro de similar para defender el modelo de formación de jugadores de la Masia tras conocerse la sanción de la FIFA de no poder fichar durante un año por irregularidades en la llegada de jugadores menores de edad. Además, se ha instalado una lona fuera del terreno de juego con otro "#6RACIESXAVI", la etiqueta que ha escogido el club azulgrana para que los internautas se despidan de Xavi a través de las redes sociales.

El mensaje dedicado al centrocampista de Terrassa, que la temporada próxima jugar en el Al-Saad de Catar, ha coincidido con otro inmenso mosaico con la palabra 'Campeones' que ha ocupado los goles y la zona de tribuna para felicitar al primer equipo por el vigésimo tercer título liguero conquistado el pasado domingo en el Vicente Calderón.

Toda esta actividad en los prolegómenos ha hecho que el partido haya arrancado un poco más tarde de lo previsto, algo que ha hecho que el árbitro, Carlos Clos Gómez, se haya saltado la tradicional fotografía de los colegiados con los capitales para no dilatar más el inicio del partido. Así, en el último partido de Xavi como azulgrana en un partido de Liga, el capitán barcelonista no ha tenido la fotografía tan típica antes del encuentro, sí en cambio la de grupo con la formación del once titular.