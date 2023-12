Xavi: "El club necesita estabilidad"

"Me gusta el liderazgo y estar en primera fila, tirar del carro y que me critiquen a mí y no a los jugadores. Bienvenida la crítica, ayuda a mejorar y a encontrar soluciones, doy más de mí todavía. No pararé y no me frenará nadie, no he pensado en irme sino que tengo más implicación. No quiero fallar al club de mi vida", aseguró en rueda de prensa.

"Me extraña que en la primera curva la gente se baje del barco. Es momento de estar muy unidos. Lo dije así en mi primer Gamper y veo que los medios no están unidos. Y es momento de estar más unidos que nunca con afición, jugadores y Directiva en esta quizá segunda curva mala", pidió.

“Están los 4 títulos en juego. Creo en lo que hago y no cambiará por lo que diga la gente y los medios, pero no los veo unidos y me extraña. Me llegan mensajes como si fuera un funeral todo, como si se hubiera muerto mi padre o mi madre. Y ningún periodista me felicitó por pasar en 'Champions' como líderes. Esa es la irrealidad que veo yo", cargó.

“Se genera una tensión que no es necesaria, primero, y luego no dice lo que la realidad es. Estamos en la carrera para ganar cuatro títulos, esa es la realidad. Y es una irrealidad lo que algunos quieren hacer vivir, porque está todo en juego. Y esa es la realidad que vivo yo, la que se vive fuera es otra, por lo que veo. No entiendo nada, nada", se sinceró.

El técnico egarense quiso dejar bien claro a quién se refería con lo de bajarse del barco. "Los que se bajan en la primera curva es el entorno, no la afición. Tenemos que ser más positivos los 'culers', y los medios afines al Barça no nos pueden dejar de la mano en la primera curva. Estos jugadores son campeones de Liga y Supercopa y merecen un respeto. A partir de ahí, a trabajar y resultados y si no sale, vale. Pero no bajarse en la primera curva. La afición está con el equipo y está de '10', este no es el problema", reiteró.

Además, cree que las derrotas contra Girona y Amberes pueden ayudar. "Esta semana mala nos va a ayudar, seguro que convenía lo que ha sucedido para saber que no estamos haciendo las cosas bien y mejorar. A seguir trabajando. Esto va de competir y de tener resultados y si al final no hay resultados, seguramente el entrenador se tendrá que marchar. Pero no ahora", manifestó.