Xavi: "Aún podemos crecer más"

Partido ante el Galatasaray: "Haremos cambios, porque tenemos a gente cansada y con molestias. Si todos trabajan, no bajará el nivel. El Galatasaray es un equipo compacto, nos pueden sorprender y complicarnos, tienen buenas individualidades. Estamos con ilusión, queremos hacerlo bien. Tenemos que seguir con la buena dinámica y lograr un buen resultado".

Buen momento del equipo: "Hemos hecho un cambio importante, hay hábitos que cuesta cambiar, todo necesita su tiempo. Pero el equipo ha mejorado muchísimo. Aún podemos crecer más, porque no hemos hecho nada, los objetivos están sin lograr. No descartamos nada. La Liga es muy difícil, pero ahí está. El Real Madrid está muy fuerte, no falla".

Favoritos en la Liga Europa: "No creo que seamos uno de los favoritos. No conocemos la competición, nunca la hemos ganado. Hay equipos como el Sevilla que so más favoritos que nosotros".

Real Madrid - PSG: "Voy a ver el partido, no te voy a engañar, no me voy a ir de cena, lo veré. Es un partidazo. Espero que gane el mejor, pero Messi y Neymar son mis amigos, si ganan ellos, pues mejor".

Reunión con Haaland: "Tú dices que me he visto con Haaland. Pues yo no sabía que me había visto con él. Siempre es buen momento para fichar por el Barcelona, es el mejor club del mundo. Desde que yo estoy aquí no hay ningún futbolista que nos haya dicho que no".

Críticas de Koeman a Laporta: "No me puedo meter en su relación. Yo respeto muchísimo a Koeman, es una leyenda, le admiraba de pequeño. Como culé le estoy muy agradecido, dejó la selección holandesa para venir al Barcelona y eso es admirable. También su apuesta por los jóvenes cuando estuvo aquí".

Renovaciones de Araujo y Gavi: "Son dos jugadores muy importantes, de presente y de futuro. El club está trabajando con sus agentes porque son dos renovaciones prioritarias, creo que es cuestión de tiempo. Para el club, y para los jugadores, es bueno que estén a gusto en el Barcelona".