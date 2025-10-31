Xabi Alonso y el perdón de Vinícius: "No habrá represalías"

"El miércoles después de los dos días de descanso tuvimos una reunión con todos. 'Vini' estuvo impecable, habló desde el corazón, y yo quedé satisfecho. Está todo zanjado", expresó el técnico tolosarra en la rueda de prensa previa al duelo de LaLiga EA Sports 2025-26 ante el Valencia CF. Además, aplaudió el comunicado "muy valioso, muy positivo" del brasileño pidiendo perdón y explicando que "a veces la pasión" le "gana", después de ser sustituido pasado el minuto 70 ante el FC Barcelona este domingo. "'Vini' demostró honestidad. Habló desde el corazón, lo que significa el club y lo que quiere dar y para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición, al club", dijo.

"Yo me quedé muy satisfecho, y desde el miércoles se cerró el tema, estamos ya pensando en lo que viene. Mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia. Quedó muy bien cerrado, hablamos muy positivamente y el foco está en el campo", zanjó el vasco, que defendió que ya dio "suficientes explicaciones" después de "tres o cuatro preguntas" sobre el brasileño en rueda de prensa, donde también dejó claro que "todos" están "en el mismo barco remando en la misma dirección". Y es que insistió en que el equipo está "enfocado", también Vinícius. "Somos competitivos, queremos lo mejor, todos quieren estar en el campo, eso es bueno y ahora el enfoque y la dirección del equipo es la misma, tenemos retos importantes por delante y queremos ir uno a uno, pero de una manera segura", agregó.

También felicitó a Kylian Mbappé, que este viernes recibirá la Bota de Oro 2024-25. "El rol que está asumiendo lo está asumiendo con mucha madurez, con mucha positividad, y eso es muy importante. Luego tenemos que acompañarle al equipo para que haga los goles. Me alegro mucho por él. Estamos todos a su lado para apoyarle en este día. Después de un gran trabajo merecido para él, y apoyarle y empujarle para que siga así", expresó. "Siempre me preocupa la carga, el no querer estrujar demasiado a los jugadores, también hay que saber los esfuerzos, las exigencias que tienen, y hay un momento en el que tienes que co-crear esos espacios. Con algunos jugadores lo haces de una manera más asiduidad, los que tienen más participación, pero sí que hay que entender los momentos para todo. Con Kylian, hasta ahora ha sido así, pero ya veremos en el futuro", afirmó sobre el descanso y la rotación en el francés.

Alonso lamentó también la lesión de Dani Carvajal, "la peor noticia del lunes". "Jugó muy bien después de la lesión de sóleo que tuvo, compitió, aportó. Lo echaremos de menos seguro, porque 'Carva' en el día a día es muy importante. No sé cuánto va a tardar, serán seis u ocho semanas. Pero bueno, no soy doctor, no quiero anticiparme. Esperamos para cuando el momento de la temporada sea importante", señaló.

"Antes del Clásico hablábamos que era un partido importante, independientemente de los tres puntos tenía un poco más de valor. Fue importante para la confianza del equipo, necesitábamos una victoria de ese tamaño, pero ahora tenemos que saber sacar lo positivo y no olvidarlo. Tenemos que seguir afrontando cada partido con esa concentración y seriedad, por eso cuando bajemos un poquito esa preparación, empezaremos a dejarnos puntos. No queremos que eso suceda", advirtió. El vasco confesó que vio repetido el Clásico del domingo "para analizarlo" y "si el planteamiento y las cosas salieron bien". "Y sí que el equipo mostró mucha solidez, mucha concentración. Y teníamos muchas ganas. Se veía en los chicos en todas las acciones. Estaban un metro anticipando la situación. Cuando somos fuertes, somos ganadores y podemos llevar la iniciativa. Hicimos muchas cosas bien", celebró.

Aunque no confirmó que la presencia de un centrocampista más vaya a sustituir al habitual 4-3-3, pese a que fue "una fortaleza" frente al FC Barcelona. "Es un planteamiento que nos va a dar competitividad y solidez. Salió bien, no solo tácticamente, sobre todo, anímicamente, el equipo tuvo una idea muy positiva y eso es la base para que luego el planteamiento táctico funcione. El Clásico está ya un poquito aparcado, pero nos dice cosas de cara al futuro y con eso tenemos que rescatarlo", analizó. "Ante el Valencia puede haber cambios, pero no pensando en el martes. En la Champions puedes perder puntos, pero los puedes recuperar. En la Liga no sucede así, es un maratón, vamos a buen ritmo, pero no queremos bajar. Yo tengo en la cabeza en Valencia y Rayo, en acabar bien este bloque. El Valencia el año pasado ganó el Bernabéu, no podemos relajarnos. Es un partido con alerta, porque después de una gran victoria a veces bajas un poco el pistón y no queremos que eso suceda", avisó.

Finalmente, reveló que le "gustaría que hubiese tenido minutos" Endrick en este inicio de temporada. "Los contextos de los partidos que hemos tenido han sido ajustados desde que Endrick se recuperó y espero que pueda tener esos minutos. Se está entrenando bien, está preparado, pero se tiene que dar el momento", concluyó.