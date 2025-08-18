Xabi Alonso y el partido en Miami: "Si se cambian las reglas, debe ser por unanimidad"

"Todos lo afrontamos expectantes, ilusionados, con ganas de empezar ya la temporada después del parón. Han sido dos semanas cortas pero intensas y ya queremos pisar el Bernabéu. Se van a juntar las ganas que tiene el equipo y las ganas que tiene la afición de volver a ver a su equipo en el estadio. Queremos empezar bien contra Osasuna, el primer partido siempre es importante por muchas razones", expresó el tolosarra en la rueda de prensa previa al duelo ante Osasuna de la jornada 1. El técnico vasco se reencontrará este martes con el Bernabéu 11 años después de su salida del club como jugador. "El recuerdo que tengo yo es muy bueno. Incluso volví otra vez jugando con el Bayern en un partido de Champions y la relación fue buena, el cariño lo percibí. Ahora el rol es diferente, pero estoy expectante y motivado, con ganas de volver a sentir esa conexión con la gente, que siempre la he sentido muy viva. Estoy feliz de volver", confesó.

"Vamos dando pasos, es difícil medir el nivel de identidad, no hay un termómetro para saberlo. Todavía nos quedan unos cuantos pasos por dar pero lo principal y las ideas fundamentales ya las veníamos introduciendo durante el Mundial de Clubes y ahora en estas dos semanas hemos incidido en ellas, la sensación es buena", comentó sobre cómo percibe al equipo antes de debutar en Liga.

Este primer duelo ante Osasuna se juega esta martes, pese a que el Real Madrid pidió disputarlo más tarde, después de alcanzar las 'semis' del Mundial, y lo hizo "sobre todo por la salud de los jugadores después de una temporada tan larga. Hubiese sido agradable que recibiéramos ese apoyo pero no ha podido ser, solo hemos tenido dos semanas y ya no hay que buscar excusas. El equipo puede competir mañana, porque muchas veces las ganas y el corazón empuja mucho más que las piernas. Tenemos ganas de conectar con la afición y que la gente disfrute", insistió.

Entre otros temas de actualidad, Alonso valoró la petición trasladada por la RFEF a UEFA y FIFA para celebrar el Villarreal-Barça de este curso en Miami, y el técnico del conjunto madridista se acogió a la postura del club blanco, con la que está "muy de acuerdo". "Al inicio de la competición todos sabíamos cuáles son las reglas con las que disputábamos y si se cambian las reglas debe ser por una unanimidad de todos. Ahora mismo no cabe y debería haberse preguntado antes a todos", defendió.

El tolosarra también abordó la polémica del Mallorca-Barça y el gol de Ferran Torres con Raíllo tirado en el césped tras recibir un balonazo, y se puso del lado del técnico bermellón, Jagoba Arrasate. "No me toca a mí estar comentando todo lo que pasa en otros partidos, pero escuché lo que dijo Arrasate y creo que él lo explicó muy bien", apoyó.

Además, Alonso repitió que cuenta "con todos" los jugadores que en la actualidad forman la plantilla, aunque les pidió que estén "todos al 100%", con "la energía y la actitud necesarias". "Rumores en verano hay muchos de muchos jugadores, pero he visto bien a Rodrygo. Cuento con todos. Todos esos con los que cuento quiero que estén sintiendo por el equipo, para el equipo y que estén al 100%. Y eso es lo que me preocupa ahora mismo y lo que me ocupa", dijo en concreto sobre el brasileño.

Alonso elogió al recién llegado Franco Mastantuono, que "podría tener minutos" ante Osasuna. "Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino guerrero, y tiene una pierna zurda espectacular", analizó. "La primera vez que hable con él me sorprendió mucho su personalidad, tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid y desde que ha llegado se le nota esa madurez. Va a integrarse muy rápido", avanzó, antes de valorar sus palabras sobre Leo Messi y su jugador favorito. "Yo puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí", explicó.