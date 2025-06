Xabi Alonso: "No nos puede faltar hambre de ganar"

"El hambre de ganar, de competir, de intentar jugar bien. Sin duda defender el escudo. Eso ya lo tienen pero también hay que trabajarlo, vamos a intentar jugar como un equipo", aseguró Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido del Hard Rock Stadium de Miami. El nuevo técnico madridista elogió el trabajo realizado por Carlo Ancelotti y definió "fantástica" su etapa en el club, y destacó que la necesidad de jugar un fútbol total, con compromiso en defensa y ataque por parte de todos. "Hoy en día es fundamental que haya equilibrio tanto ofensivo como defensivo, que todos estén involucrados en todas las fases. Hemos tenido poco tiempo, pero vamos a intentar ser lo más efectivos posible", dijo.

La gran duda para el debut será la presencia en el equipo de Mbappé: "Kylian esta mañana se encontraba algo mejor, pero no lo suficiente bien, entonces era mejor que no saliera a entrenar. Le vamos a esperar hasta el último momento, mañana por la mañana decidiremos", afirmo Xabi Alonso en la rueda de prensa de la víspera

El tolosarra se mostró muy lúcido y motivado en la víspera de su debut. Celebró su relación Vinicius Junior, un jugador que no había tenido posibilidad de conocer personalmente antes de convertirse en técnico del Madrid. "Fue muy bueno, porque no le conocía. Todo lo que veía y había escuchado, en diez segundos lo reconocí. Su forma de ser, de comunicarse es muy pasional. Hay que estar cerca suyo, me gusto mucho tener ese tipo de jugadores. Tiene un gran corazón", dijo.

Si Xabi Alonso acaba de conocer a Vinicius, en el vestuario del Madrid se reencontró con Luka Modric, del que fue compañero en su exitosa etapa como futbolista del club blanco. "Con Modric es muy fácil porque con Luka siempre hemos tenido buena relación, como compañeros, amigos y ahora en la relación entrenador-jugador. Me gusta ver la relación que tiene con los más jóvenes, y queremos disfrutarlas en estas semanas", aseguró.

Xabi Alonso informó además de que Antonio Rudiger es el que está más cerca de reaparecer entre los tocados y podría entrar en la convocatoria ya a partir del segundo partido. "Toni hizo un esfuerzo brutal y es el primero que va a llegar. La idea es que para el segundo partido esté en la convocatoria", afirmó. "Eduardo está progresando más rápido de lo que pensábamos. Carvajal y Militao necesitan más tiempo, y Alaba también", añadió.

El ténico madridista también habló de la situación del brasileño Rodrygo: "Sé que el final de temporada no fue fácil para Rodrygo, pero se tomó un tiempo que fue bueno para él. Le veo con ganas de disfrutar, de aportar y de de disfrutar sobre todo con su calidad", destacó Xabi Alonso.

Xabi Alonso comentó además el nuevo fichaje madridista Franco Mastantuono, que se incorporará al club en agosto tras salir de River Plate. "Estamos contentos porque es un chico con un presente fantástico y con un futuro brutal. La madurez que tiene en el juego se traslada fuera. Quedé impresionado por su ambición, su madurez. Le seguimos en River y esos pasos que está dando ha llevado a que en agosto los tengamos en el plantel", dijo.