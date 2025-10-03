Xabi Alonso: “Ningún jugador me ha dicho que no quiere jugar en una posición”

“A mí, ningún jugador, ni Fede ni Rodrygo me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar y cuando no juegan les gustaría estar en el campo, pero ninguno me ha dicho que no quiera jugar en una posición. Todos tienen una buena predisposición y luego decido yo lo que es mejor para el equipo; eso lo quiero dejar claro”, dijo en rueda de prensa. Declaraciones tras ser preguntado sobre Valverde y la posibilidad de que vuelva a jugar, por las bajas, como hizo con Carlo Ancelotti la pasada temporada y con Xabi ante el PSG en el Mundial de Clubes, en el lateral derecho.

Sobre el uruguayo, declaró que “está preparado” para jugar y que es un futbolista “importante para el equipo”. Eso sí, dejó claro que, para él, es importante que sus jugadores, cuando son suplentes, lleven a cabo un calentamiento prepartido sobre el terreno de juego; algo que Valverde no hizo ante el Kairat Almaty. “Es algo que nos gusta que se haga -que los suplentes lleven a cabo rondos y ejercicios de calentamiento prepartido-, porque puede pasar cualquier cosa durante el calentamiento. Creo que es algo bueno. Y quiero que todos participen”, declaró.

Además, Xabi Alonso aseguró tener buena relación y confianza de sus futbolistas. “Nosotros pasamos mucho tiempo juntos y tenemos la cercanía de preparar los partidos, celebrar en la victoria duele cuando hay derrotas… y eso nos hace estar unidos. Siempre he notado esa confianza y proximidad con los jugadores; esto es algo fundamental para mí”, aseguró. “Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y poder hablar mucho y corregir cosas. Tengo la sensación, y lo vamos reforzando, que el equipo es lo más importante. Todos van a tener su momento y que hay que naturalizar cuando alguien espera jugar y no lo hace. Es algo con lo que tenemos que convivir y saber que va a volver a pasar”, añadió.