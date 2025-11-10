Xabi Alonso: "Hay que tener exigencia pero también mesura"

El Real Madrid, que esta semana también perdió en Anfield con el Liverpool en Liga de Campeones, frenó su racha liguera triunfal y cosechó su primer empate de la temporada en Vallecas frente al Rayo, en el que destacó el guardameta argentino Augusto Batalla, salvador con sus paradas. "Estábamos preparados para un partido exigente, tanto este año como en los anteriores. Vallecas siempre nos ha costado y hoy también nos ha costado ponernos por delante. El Rayo exige mucho y lo hemos visto en la segunda parte, que ha sido de transiciones, porque son un equipo que te lleva a un contexto de ritmo frenético", dijo Xabi Alonso, en conferencia de prensa.

"Aquí siempre cuesta un poco llevar el juego al terreno que uno quiere. En la segunda parte ha podido pasar de todo pero no lo achaco a picos emocionales. La Liga es partido a partido y hoy no se ha podido ganar", dijo el técnico guipuzcoano, que aseguró "no" estar "preocupado" por esta dinámica después de vencer al Barcelona hace dos semanas. "Me preocupa querer seguir creciendo y mejorando. Hay que hacer una autocrítica positiva porque sabemos donde estamos, lo que queremos y queda mucho. Hay que tener exigencia propia y también mesura", confesó.

Para Xabi Alonso estos resultados no son por falta de intensidad. "No ganamos todos los duelos pero no perdemos todos. Este ha sido un partido muy disputado con un Rayo que juega mucho a la transición. La pena es que no hemos podido desequilibrar pero lo de los duelos no es por falsa de intensidad. La segunda parte se ha descontrolado, ha habido mucha transición y nos ha faltado generar alguna ocasión más", aseguró. "Nosotros sabemos donde estamos y los momentos buenos y malos hay que saber equilibrarlos. La exigencia es máxima pero convivimos con ella y nos preparamos para ella", manifestó.

El técnico blanco no quiso dar explicaciones por la ausencia de minutos de Gonzalo García y el brasileño Endrick, subrayando que apostó por "otros delanteros que podían crear peligro", y comentó que el inglés Trent Alexander-Arnol tendrá "ahora tiempo de prepararse bien con el parón".