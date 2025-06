Xabi Alonso: "Gonzalo tiene muchas cosas de Raúl"

"Para ser honesto, para mí no es una sorpresa tan grande lo que está haciendo porque es el típico número nueve (...). Me recuerda en algunas cosas a Raúl en que siempre está en la posición adecuada, siempre esperando la oportunidad, siempre con una gran ética de trabajo ayudando al equipo", dijo en una rueda de prensa. El técnico afirmó estar "muy feliz" con el atacante pero subrayó que todavía no han tomado una decisión al respecto sobre su presencia en la plantilla para la próxima temporada. "Estamos ahora centrados en el Mundial de Clubes, con los jugadores que tenemos. Evidentemente el Mundial te va diciendo cosas, pero no hay ningún tipo de decisión", apuntó.

El entrenador del Real Madrid también destacó ela actuación de Vinícius Jr. más allá de que marcara un gol y diera una asistencia. "Vini ha hecho un gran partido, pero no solo me quedo con el gol y la asistencia. Me quedo con su sacrificio, su compromiso defensivo, el saber juntarse", enumeró en una rueda de prensa. "Nos ha permitido jugar muy juntos tanto con balón como sin balón, sobre todo en la primera parte. Luego en ataque ha tenido más libertad en esa posición no tan abierto, más intermedio, llegando bien al área, asociándose bien con Gonzalo García (...). Estoy contento por 'Vini' porque marcar, dar asistencia y tener buenas sensaciones es importante para cada jugador. Creo que muchos jugadores se van con buen 'feeling' y yo también", añadió.

Alonso empleó por primera vez el esquema de tres centrales y sostuvo que siempre ha estado en su cabeza "ser flexible con los sistemas. Creo que los jugadores ya tienen suficiente inteligencia y cultura futbolística para entender por qué lo usamos, qué beneficios y cosas positivas sacamos", apuntó el vasco al subrayar que en la primera parte les dio "estabilidad, madurez, control del juego" y una buena salida desde atrás con capacidad para encontrar espacios intermedios.

Satisfecho por el partido ante el Salzburgo pero con cautela sobre el amplio margen de mejora de su equipo, Alonso advirtió sobre el peligro de la Juventus pese a que este jueves se estrellaran por 2-5 ante el Manchester City. "Son un equipo 'top'. Para mí no importa que perdieran hoy: la Juve es la Juve. Total respeto", aseguró.