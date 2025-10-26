Xabi Alonso, tras el Clásico: "Nos va a venir muy bien para crecer"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha reconocido que la victoria ante el Barça este domingo es positiva porque, entre otras razones, les va "venir muy bien para crecer y tener muy buena sensación", aunque asegura que aún "queda muchísimo". Así lo ha señalado el técnico en declaraciones a Onda Cero en rueda de prensa tras el partido.

"Los chicos necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande, la motivación era completa", ha añadido el técnico en declaraciones a los medios después del 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Polémica final entre Lamine Yamal y Vinícius

Preguntado por la reacción del equipo contra Lamine Yamal por la polémica con Vinícius, Xabi Alonso ha indicado que lo interpreta "con normalidad", asegurando que "no hay que darle demasiada trascendencia a momentos de tensión". Según apunta, "estos piques han pasado siempre". Asegura que "no hay que asustarse por ese pique sano, dentro del respeto".

Por otro lado, el técnico ha destacado la importancia de ganar al Barça después de la derrota abultada contra el Atlético. "Buscábamos sacar el equipo mejor preparado, habíamos recuperado a muchos jugadores. Era un partido importante, con diferentes momentos, contra un rival que juega bien, pero que hemos contrarrestado muy bien. Defensivamente, el equipo ha trabajado con mucho convencimiento", ha detallado.

Enfado de Vinícius

"He visto disfrutar a los chicos y al estadio. Ha habido una muy buena conexión con el Bernabéu. Para la gente también era importante ver que su equipo podía competir y ganar un partido grande. Este proyecto está empezando y la conexión con la gente es fundamental".

Respecto al enfado de Vinícius al ser sustituido, el técnico no ha querido entrar en detalles. Afirma que hablará lo de Vinícius, pero sin "perder el foco de lo importante (...) Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades, debes saber cómo tratar, con la misma exigencia y respeto, así lo haremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario", ha sentenciado.