Xabi Alonso: "El Atlético va a aspirar a todo"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, defendió este viernes que el Atlético de Madrid "va a aspirar a todo" este curso, porque "todavía es pronto", antes de disputar un derbi que auguró "exigente" en un ambiente "potente" y "bonito" en un Riyadh Air Metropolitano en el que "nunca es fácil" lograr un triunfo.

Entre el liderato y la novena posición

"La preparación para el partido es siempre con el mismo enfoque, con la misma visión. Pero está claro que es un derbi, hay un ambiente especial, y tiene una carga emocional muy importante. Es un partido muy bonito y mañana esperamos un gran ambiente, un ambiente potente y que nos haga jugar con buena energía, con buena concentración, con calidad y ojalá poder ganar", expresó el tolosarra en la rueda de prensa previa al derbi ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El técnico del conjunto merengue repitió varias veces que espera un "ambiente potente, bonito, en los que gusta jugar, porque los derbis siempre son especiales". "Y cuando sabes lo que hay en juego te motiva más. Tienes esas ganas de querer hacerlo bien como equipo, cada jugador también y esperamos eso para mañana", afirmó.

"Sí que es diferente ir al Metropolitano con cualquier otro club o ir con el Real Madrid, por la rivalidad sana que hay", comentó sobre sus enfrentamientos previos como entrenador del Bayer Leverkusen. "La clasificación ahora mismo tampoco dice mucho, se podría aumentar la ventaja pero el partido va a ser complicado, apretado, nunca una victoria es fácil en el Metropolitano, lo vamos a tener que trabajar, va a haber momentos diferentes en el partido y es un partido muy exigente", auguró.

Además, el vasco elogió a este Atlético de Madrid, pese a su inicio irregular de curso, a nueve puntos de los blancos. "Tienen una identidad clara y el Atlético cada año va evolucionando, este año ha hecho cambios pero creo que son inteligentes, con jugadores muy buenos que han podido llegar. Todavía es muy pronto, van a poder aspirar a todo esta temporada", avanzó.

"Y mañana, no solo en lo emocional, va a ser un partido exigente tácticamente, a nivel físico también, es un equipo que tiene mucha energía, que te exige jugar a un ritmo muy alto y tenemos que jugar a esto, tenemos que estar preparados para ese ritmo. Lo estamos haciendo muy bien, hemos subido mucho el ritmo, el día a día está siendo bueno y eso ayuda a que luego en la competición estemos bien preparados", celebró.

Aunque advirtió que "no hay que confiarse" después del pleno de victorias inicial. "Hemos sacado pleno, pero nos ha costado en algunos partidos. No hay que pensar que solo por saltar el campo vas a ganar, por tener el escudo que tengas o por tener la plantilla que tengas. Hay que trabajarlo y prepararlo bien y hay que ser constantes en el rendimiento", avisó.

"Nosotros queremos salir activados a cualquier partido, a cualquier campo. Si tenemos esa activación natural, podemos sacar muchos puntos. Pero no hay que relajarse, porque te puedes llevar a un descuido", agregó Alonso.

Por ello, cree que "hay que seguir reforzando" las cosas positivas en las que el equipo ha crecido. "Tenemos que seguir convencidos de que esa es una buena línea. Ser flexibles, intentar conseguir ser impredecibles también cuando tenemos el balón, no solo tener una sola forma de atacar. Yo creo que tenemos la capacidad técnica y la capacidad táctica y física también para poder jugar diferente. Pero sin balón hemos dado pasos adelante y eso no lo podemos perder", defendió.

Elogio a Mastantuono

Xabi Alonso alabó el inicio de temporada de Franco Mastantuono, que "tiene muchísimas cosas buenas" con solo 18 años. "La adaptación ha sido muy buena y me encanta la calidad que tiene, la personalidad, lo competitivo que es, tiene mucha energía. Tiene que coger conceptos, pero ese gen competitivo es fundamental en nuestro equipo y en nuestro juego", afirmó.

Además, el tolosarra señaló que ve a Jude Bellingham como un centrocampista ofensivo que "puede participar en la elaboración y puede participar en la finalización". "Tiene esa gran capacidad para variar. Tenemos que ser eficientes y tenemos que ser inteligentes para llegar a él de la mejor manera posible, con la mayor ventaja posible para que él sea desequilibrante", analizó.

Y también abordó el momento de Vinícius y su relación con los derbis. "Hay que centrarse en el partido, en el campo, en el verde, que es lo que queremos hacer, para lo que tenemos que estar preparados. Vinícius es un jugador fundamental para nosotros. El otro día jugó un gran partido ante el Levante, me gustó mucho muchas cosas que hizo, me gusta mucho verle sonreír", halagó.

Finalmente, Xabi Alonso felicitó a Sergio Busquets, que anunció este viernes su retirada, por toda su carrera y por ser "un gran compañero". "Es de los jugadores que sustenta un equipo, muy colectivo, muy generoso, muy inteligente. No era el más rápido, pero era de los más rápidos de cabeza, y por eso ha tenido una carrera tan brillantísima", comentó, antes de reconocer que "lo que ha hecho Simeone durante todos estos 14 años en el Atlético es muy importante".

"Yo estoy empezando, me gusta ir poco a poco con las cosas, no me pongo la meta tan a largo plazo, ir haciendo lo que queremos, el inicio ha sido bueno y queda mucho recorrido, ya se verá", concluyó el técnico tolosarra.